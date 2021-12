Au sein du marché SCM basé sur SaaS, diverses régions présentent des tendances de croissance différentes. L’Amérique du Nord (NA) et l’Europe (UE) détiennent au total plus de la moitié du marché SCM total basé sur SaaS, tandis que les régions telles que l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud (SAM) affichent une croissance élevée en raison de divers facteurs tels que l’augmentation de l’infrastructure Internet, l’augmentation des dépenses d’un individu moyen.

Le marché SCM basé sur SaaS en Amérique du Nord 2019 par entreprise, régions, type et application, prévu jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights décrit l’introduction du marché, la portée du produit, la vue d’ensemble du marché et une analyse méticuleuse du marché au cours de la période prévisionnelle de 2019 à 2027 .

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera des perspectives conservatrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact de COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

L’adoption du SCM basé sur SaaS devrait s’accélérer à un taux de croissance élevé au cours des prochaines années en raison de la tendance des secteurs verticaux de la finance, de la technologie et des communications et du secteur public à adopter de telles solutions qui peuvent offrir une meilleure efficacité énergétique, une expansion facile de la capacité et une CAPEX. De nombreuses petites et grandes organisations et entreprises des secteurs verticaux ci-dessus ont adopté des solutions SCM basées sur SaaS en raison des divers avantages qu’elles offrent, influençant ainsi les revenus et les taux de croissance du marché SCM basés sur SaaS à l’échelle mondiale.

Les principales entreprises mentionnées dans le rapport sont-

Descartes

Société de logiciels Epicor

Grand saut

Société IBM

Informer

Groupe Logiciel JDA Inc.

Kewill

Manhattan Associates Inc.

Oracle Corporation

SAP SE

Le SaaS est une technologie émergente qui transforme les systèmes logiciels traditionnels sur site en une solution moderne basée sur le cloud à l’échelle mondiale. En plus de réduire les efforts d’exécution d’un processus, d’installation et d’achat de logiciels, cela aide également une organisation à minimiser ses coûts et à maximiser ses revenus. Par conséquent, les organisations privées du monde entier ont compris le potentiel de ces services et ont proposé des services basés sur le cloud.

Le rapport segmente le marché SCM basé sur SaaS comme suit :

Marché SCM basé sur SaaS – Par modèle de déploiement

SCM privé basé sur le cloud

SCM public basé sur le cloud

SCM hybride basé sur le cloud

Marché SCM basé sur SaaS – Par solution

Planification de la fabrication

Approvisionnement et approvisionnement

Planification de la chaîne d’approvisionnement

Gestion d’entrepôt

Gestion des transports

Autres

Marché SCM basé sur SaaS – Par secteur vertical

Services de transport et de logistique

Fabrication

Vendre au détail

Secteur public

Distribution

Marché SCM basé sur SaaS – Par utilisateur final

Petites et moyennes entreprises (PME) (<)

Grandes entreprises (>=1B )

Analyse d’impact du COVID-19

Le rapport d’étude de marché SCM basé sur le SaaS en Amérique du Nord enquête sur l’effet du coronavirus (COVID-19) sur les principaux producteurs de l’entreprise. En décembre 2019, le principal cas d’infection au Covid-19 a été recensé en Chine. À partir de ce moment, l’infection s’est propagée à près de 180+ pays à travers le monde. L’épisode de Covid-19 a influencé de nombreuses variables, par exemple, les suppressions de vols et l’isolement, la présentation d’une situation très sensible dans de nombreux pays, la vitesse gigantesque du réseau de magasins, la vulnérabilité des échanges financiers, la conclusion de restaurants, la restriction à chaque occasion en intérieur, la baisse les affaires assurent, développant la frénésie de la population et la frénésie parmi la population et l’incertitude quant à ce qui va arriver. Cette introduction de rapport sérieusement étudiée a été mise en place progressivement, offrant une considération généreuse à la flambée de COVID-19 qui a récemment déclenché des dommages remarquables dans toutes les entreprises, détériorant le développement.

Le marché SCM basé sur le SaaS en Amérique du Nord propose un diagramme des modèles, des moteurs, des contraintes à venir et existants du secteur commercial, et offre en outre une perspective pour les segments importants. Notre association couvre toutes les questions centrales nécessaires à votre étude de recherche. L’enquête statistique intègre des informations de marché vérifiables et estimées, des demandes, des subtilités d’application, des valeurs, des modèles et des portions d’amis du principal SCM basé sur SaaS en Amérique du Nord par géologie.

