Le marché sans fil sécurisé de la 5G S’envole de plus de 97% d’ici 2021-2027 // Nokia, Samsung Electronics, Huawei Technologies Co., Ltd. Ericsson, Réseau Mimosa, Inc.

L’effusion sans fil sécurisée 5G signifie un grand changement pour la connexion Internet à domicile. En termes techniques, le FWA 5G est un moyen de diffusion de réseau utilisant une nouvelle radio de longueur d’onde millimétrique, offrant des services à large bande à haut débit comparables, voire meilleurs, aux connexions DSL, câblées ou fibrées fixes actuelles

Le marché de la diffusion sans fil sécurisée 5G a été évalué à 277 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 86 669 millions de dollars d’ici 2027. il devrait croître à un TCAC de + 97% de 2021 à 2027.

La diffusion sans fil sécurisée 5G dans les bandes inférieures de la gamme sans fil peut être utilisée pour en fournir rapidement et à moindre coût un autre au haut débit filaire. Dans les longueurs d’onde millimétriques, la FWA 5G peut fournir un niveau de capacité de bande passante de service analogue à la fibre optique.

Les principaux acteurs décrits dans le rapport comprennent:

Les principaux acteurs sont Nokia (Finlande), Samsung Electronics (Corée du Sud), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), Ericsson (Suède), Mimosa Network, Inc. (États-Unis), Siklu Communication (Israël), Vodafone (Royaume-Uni), Verizon Communications Inc. (États-Unis), Inseego (États-Unis) et CableFree (Royaume-Uni), etc.

La diffusion sans fil fixe est le processus aussi long que le haut débit sans fil utilisant des liaisons radio entre deux points fixes. En d’autres termes, le sans-fil fixe est une méthode alternative pour fournir un accès Internet sans fil aux foyers ou aux entreprises tout en supprimant le besoin de connexions physiques (lignes téléphoniques, câble ou fibre).

L’objectif du rapport est d’équiper les acteurs pertinents pour déchiffrer les indices essentiels sur les différents marchés du temps, en tirant également des positions significatives à partir de données anciennes, afin de présenter à terme des prévisions et des prévisions de marché hautement opérationnelles, favorisant une posture durable et un flux de revenus impeccable malgré des concours tels qu’une pandémie soudaine, une fabrication interrompue et une fréquence de vente perturbée sur le marché de la diffusion sans fil sécurisée 5G.

Segments de marché sur la base de:

Par Type:

• Matériel

• Service

Par Application:

• Résidentiel

• Commercial

• Industriel

• Gouvernement

Par Analyse Géographique:

* Amérique du Nord

• Europe

* APAC

• rangée

Ce rapport est bien documenté pour l’examen analytique crucial actuel qui afflige le marché de la diffusion sans fil sécurisée 5G au milieu de l’indignation liée au COVID-19. La déclaration vise donc à donner une compréhension polyvalente de nombreux influenceurs du marché, englobant une analyse systématique des barrières ainsi qu’une cartographie d’ouverture qui déterminent ensemble la trajectoire de croissance future du marché. À la lumière de la pandémie persistante de COVID-19, cette offre de recherche soigneusement rédigée est en phase complète avec les croissances actuelles du marché ainsi que les défis qui, ensemble, condensent une influence tangible sur la voie de croissance holistique du marché de la diffusion sans fil sécurisée 5G

Quelques Points de TOC Majeurs:

1) Aperçu du rapport

2) Tendances de croissance

3) Part de marché des Acteurs clés

4) Données de ventilation par Type et application

5) Marché par les utilisateurs finaux / Application

6) Épidémie de COVID-19: impact de l’industrie de la diffusion sans fil sécurisée 5G

7) Analyse des opportunités dans la crise du Covid-19

9) Force motrice du marché

Dans cette dernière étude, un aperçu complet de la situation actuelle du marché a été décrit, dans le but d’aider les membres du marché, les parties prenantes, les analystes de recherche, les vétérans de l’industrie et autres à emprunter des indices perspicaces de ce rapport d’étude de marché prêt à l’emploi, manipulant ainsi une discrétion commerciale définitive. Le rapport dans ses sections suivantes présente également un aperçu détaillé du spectre de la concurrence, profilant les principaux acteurs et leurs conclusions commerciales conscientes, influençant la croissance du marché de la diffusion sans fil sécurisée 5G.

