Le marché sans fil Gigabit promet de croître à un taux de croissance annuel composé de 28,20 % d’ici 2029 | Analysez-le par volume, part, tendances, demande et perspectives de vente au détail

Analyse et taille du marché

Le système de communication sans fil a été largement accepté dans le monde entier car il fournit une vitesse de transmission de données de gigabit ou plus. Wireless Gigabit introduit de nouvelles normes de communication sans fil, notamment 60 GHz 802.11ad. La bande 60 GHz est connue pour faciliter une vitesse de 7 Gbps.

Le marché mondial du sans fil gigabit était évalué à 24 796,70 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 180 924,80 millions de dollars américains d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 28,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’électronique grand public représente le plus grand segment de composants sur le marché respectif en raison de l’adoption croissante des points d’accès 802.11ac par les consommateurs. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

« Définition du produit »

Le sans fil Gigabit est défini comme une étape avancée de la technologie sans fil qui fonctionne généralement sur une plate-forme sans fil. Cette technologie est spécialement conçue pour permettre une transmission de données plus rapide et une communication plus rapide. Cette technologie sans fil a un taux de transfert de données plus élevé que le WiFi.

Analyse compétitive:

Le paysage concurrentiel du marché Gigabit sans fil fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, dominance de l’application. Les points de données ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché sans fil gigabit.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du Gigabit sans fil sont :

Qualcomm Technologies, Inc. (USA)

Sieurs semi-conducteurs AB. (suède)

Intel Corporation (États-Unis)

Tensorcom, Inc. (USA)

STMicroelectronics (Suisse)

de Broadcom. (NOUS)

NXP Semiconductor. (Pays-Bas)

Advanced Micro Devices, Inc (États-Unis)

Infineon Technologies AG (Allemagne)

Bleu sans fil (Royaume-Uni)

Netgear, Inc. (USA)

Ubiquity Inc. (USA)

Cycle (Israël)

SAMSUNG (Corée du Sud)

Socionext inc. (Japon)

HiSilicon (Shanghai) Technologies Co., Ltd. (Chine)

ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan)

Milletronic (intérieur)

Portée du rapport et segmentation du marché

RAPPORT DE MÉTRIQUE des détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes, prix en USD Tranches couvertes Produit (dispositifs d’affichage, dispositifs d’infrastructure réseau), technologie (système sur puce (SoC), puce de circuit intégré (puce IC)), protocole (802.11ad, 802.11ay), utilisation finale (électronique grand public, réseau, commercial) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie et du Pacifique (APAC) en Asie et dans le Pacifique (APAC) et Arabie saoudite Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Couverture des acteurs du marché Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis), Sivers Semiconductors AB. (Suède), Intel Corporation (États-Unis), Tensorcom, Inc. (États-Unis), STMicroelectronics (Suisse), Broadcom. (États-Unis), NXP Semiconductor. (Pays-Bas), Advanced Micro Devices, Inc (États-Unis), Infineon Technologies AG (Allemagne), Blu Wireless (Royaume-Uni), Netgear, Inc. (États-Unis), Ubiquiti Inc. (États-Unis), Siklu (Israël), SAMSUNG (Corée du Sud), Socionext Inc. (Japon), HiSilicon (Shanghai) Technologies Co., Ltd. Ltd., (Chine) et ASUSTeK Computer Inc. (Taïwan) et Millitronic (Inde), entre autres opportunités de marché La croissance de la prochaine génération d’appareils informatiques

Accroître la transition des technologies axées sur l’entreprise vers les technologies dominées par le cloud

Utilisation de la technologie dans l’électronique grand public

Dynamique du marché du sans fil Gigabit

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des limites et des défis. Tout cela est discuté en détail comme suit :

Conducteurs

Transition vers les technologies cloud

L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché du sans fil gigabit est le passage croissant des technologies axées sur l’entreprise aux technologies dominées par le cloud. Il y a une énorme adoption du cloud computing dans de nombreuses entreprises en raison de la grande génération de données.

Utiliser un centre de données et des adaptateurs Ethernet

Les centres de données et les commutateurs Ethernet sont une exigence majeure dans l’industrie du cloud computing. L’Ethernet 25G devrait générer des volumes Ethernet 100G, ce qui accélérera la croissance du marché. De plus, l’adoption d’une classe de commutateurs prenant en charge la 25G utilisée dans le cloud par les entreprises aura un impact positif sur le marché.

Forte demande d’électronique grand public

Le sans fil Gigabit est capable de fournir le partage de données rapide et la synchronisation instantanée requis pour l’électronique grand public. L’utilisation de la technologie dans l’électronique grand public, comme les téléviseurs HD, les smartphones avancés, les appareils numériques et les tablettes, entre autres, affecte davantage le marché.

En outre, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, le besoin croissant de centres de données en raison de l’adoption croissante des plates-formes cloud, ainsi que l’augmentation des investissements et la croissance du marché des appareils connectés ont un impact positif sur le marché du sans fil gigabit.

Opportunités

En outre, la croissance des appareils informatiques de nouvelle génération offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’utilisation de la bande V mmWave pour la connectivité du dernier kilomètre élargira davantage السوق.

Limites/défis

D’autre part, l’utilisation de la bande V mmWave pour la communication du dernier kilomètre devrait entraver la croissance du marché. En outre, les problèmes liés à la courte plage de fonctionnement des produits sans fil gigabit devraient défier le marché du sans fil gigabit au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché Gigabit sans fil fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, et analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements du marché et réglementations, analyse stratégique Pour la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, la dominance des niches et des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le marché du sans fil Gigabit, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Sources de données du marché du Gigabit sans fil et méthodologie de recherche implicite

Recherche primaire : Une fois la collecte de données effectuée par le biais d’une recherche secondaire, des entretiens primaires sont menés avec diverses parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, telles que les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs de composants/d’intrants, les clients finaux et d’autres leaders d’opinion clés de l’industrie. La recherche primaire est utilisée pour valider les points de données obtenus à partir de la recherche secondaire et pour combler les lacunes dans les données après la recherche secondaire.

Recherche secondaire : les informations de recherche secondaire sont collectées à partir d’un certain nombre de bases de données payantes accessibles au public. Les sources publiques comprennent des publications de diverses associations et gouvernements, des rapports annuels et des déclarations d’entreprises, des livres blancs et des publications de recherche d’experts reconnus de l’industrie et d’universités renommées, etc. Les sources de données payantes comprennent des bases de données tierces de l’industrie.

Expert Validation Les données d’ingénierie du marché sont vérifiées et validées par un certain nombre d’experts internes et externes.

Ingénierie de marché La phase d’ingénierie de marché consiste à analyser les données collectées, la répartition du marché et les prévisions. Des indicateurs macroéconomiques, des approches ascendantes et descendantes sont utilisés pour accéder à un ensemble complet de points de données qui fournissent des informations qualitatives et quantitatives précieuses. Chaque point de données est vérifié par un processus de triangulation des données pour valider les chiffres et arriver à des estimations précises.

Rédaction du rapport/présentation Une fois que les données ont été formatées à travers le processus très complexe mentionné, les analystes commencent à rédiger le rapport. En recueillant des informations à partir des données et des prévisions, les informations sont extraites pour visualiser l’ensemble de l’écosystème dans un seul rapport.

Comment ces informations vous aident-elles sur le marché du gigabit sans fil ?

Part de marché du Gigabit sans fil (régional, produit, application, utilisateur final) par volume et chiffre d’affaires avec CAGR Les principaux facteurs qui animent ce marché et freinent sa croissance Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés En savoir plus sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et grandes organisations Pour augmenter les analyses perspicaces du marché et acquérir une compréhension approfondie du «marché du sans fil Gigabit» et du paysage commercial

Table des matières : Rapport de recherche sur le marché mondial des réseaux sans fil Gigabit 2022-2029

Chapitre 1 : Aperçu du marché Gigabit sans fil

Chapitre 2 : Impact économique du marché Gigabit sans fil

Chapitre 3 : Concurrence par fabricant

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région ( 2022-2029 )

Chapitre 5 : Offre (production), consommation, exportation, importation par régions ( 2022-2029 )

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur) et tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché du sans fil Gigabit par application

Chapitre 8 : Marché du sans fil Gigabit par analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement, et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie de marketing du sans fil Gigabit, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyse des facteurs d’impact du marché du sans fil Gigabit

Chapitre 12 : Prévisions du marché du sans fil Gigabit ( 2022-2029 )

Chapitre 13 : Annexe

Pour une table des matières détaillée

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quels majors les acteurs du marché Gigabit sans fil devraient-ils aborder les conceptions, le financement et les développements en cours étendus? Quels sont les taux de développement prévus pour votre économie Gigabit sans fil à l’extérieur et aussi pour chaque partie à l’intérieur ? Quelle sera la mise en œuvre du Gigabit sans fil, à quels types et classifications les fabricants ont-ils si soigneusement adhéré ? Quels sont les dangers qui attaqueront la croissance ? Combien de temps dure le marché mondial du Gigabit sans fil? Comment la part de marché du sans fil gigabit détermine-t-elle la valeur des différentes marques d’agrégation ?

Qui devrait acheter le rapport Global Gigabit Wireless ?

Les personnes qui cherchent à enrichir la capacité de prise de décision en suivant les points doivent acheter le rapport :

Répartition des parts de marché des principaux opérateurs de l’industrie Gigabit Wireless Évaluation de la part de marché pour les segments régionaux et nationaux Estimation du marché Gigabit sans fil pour la période de prévision pour toutes les catégories, sous-catégories et marchés nationaux ci-dessus Une recommandation tactique pour les débutants Recommandation tactique sur les segments d’activité clés basée sur les prévisions du marché du sans fil Gigabit

