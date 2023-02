Le marché RF sur fibre devrait rapporter 1 034 315,78 milliers de dollars dans le monde, d’ici 2029 à un TCAC de 10,1 % : Data Bridge Market Research

Data Bridge Market research a récemment publié une étude approfondie intitulée « RF Over Fiber Market” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché RF sur fibre est composé d’une myriade de facteurs qui ont une influence sur le marché et comprennent la perspicacité de l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, perspectives de la technologie et des applications, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés. De plus, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et du programme de durabilité grâce à ce rapport.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial RF sur fibre devrait atteindre la valeur de 1 034 315,78 milliers USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. Les « émetteurs-récepteurs » représentent le plus grand segment de modules sur le marché mondial des RF sur fibre. Le rapport sur le marché mondial RF sur fibre couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Analyse du marché RF sur fibre:

Le marché RF sur fibre est tiré par l’adoption croissante des produits IoT. L’envolée du taux d’adoption des modems acoustiques sous-marins dans le naval de défense est un moteur majeur de la croissance du marché. L’évolution de l’orientation de l’assureur, qui passe de stratégies axées sur les produits à des stratégies axées sur le consommateur, fait augmenter la demande pour le marché des équipements RF sur fibre. D’autres facteurs importants tels que la sensibilisation croissante des assureurs aux canaux numériques et les progrès technologiques amortiront le taux de croissance du marché RF sur fibre. En outre, la recrudescence du taux d’adoption des solutions numériques basées sur le cloud par les assureurs pour obtenir une évolutivité élevée accélérera le taux de croissance du marché RF sur fibre pour la période de prévision mentionnée ci-dessus.

De plus, la sensibilisation accrue des assureurs à l’accès à un segment plus large du marché et aux nouveaux marchés émergents stimulera les opportunités bénéfiques pour la croissance du marché RF sur fibre.

Cependant, les difficultés liées à l’intégration des plates-formes d’assurance avec les systèmes hérités agiront comme un recyclage majeur et entraveront davantage la croissance du marché. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée mettra au défi la croissance du marché RF sur fibre.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché RF sur fibre comprend:

Broadcom

EMCORE Corporation

Société APIC

Optique Zonu Corp

Gooch & Housego PLC

ViaLite

Global Invacom

HUBER+SUHNER

Glenair

SEIKOH GIKEN CO., LTD.

II-VI Incorporé

DEV Systemtechnik GmbH

Octane sans fil

Syntonics LLC

Intelibs, Inc.

ETL Systems Ltd

Narda-MITEQ

Olabs Technology Company Limitée

RFOptic Ltd.

Elkay

MicroComp Nordic AB

Systèmes photoniques à micro-ondes, Inc

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2022, Broadcom Inc. a annoncé la démonstration de son PHY DSP PAM-4 optique 100G/voie avec un amplificateur trans-impédance (TIA) intégré et un pilote laser à grande oscillation. Il est construit sur une plate-forme DSP 112G PAM-4, qui offre le plus haut niveau d’intégration CMOS et des performances supérieures avec une consommation d’énergie réduite. Ainsi, l’entreprise pourra élargir son portefeuille de produits sur le marché

En novembre 2021, HUBER+SUHNER a lancé Rail Antenna, qui peut booster la connectivité 4G et 5G. Cette nouvelle antenne de toit SENCITY Rail MIMO+ augmente le potentiel de données 4G et 5G dans les trains grâce à la technologie avancée d’antenne à double polarisation. Grâce à cela, l’entreprise pourra élargir son portefeuille de produits sur le marché

Ce rapport sur le marché RF sur fibre fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, marché stratégique gr

analyse de flux, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché RF sur fibre, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Dynamique du marché mondial RF sur fibre

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Demande croissante de câbles à fibre optique pour une bande passante plus élevée

La bande passante de la fibre optique est élevée car la vitesse de transmission des données et la distance parcourue sans atténuation sont possibles. La fibre optique peut transmettre des données sous forme d’impulsions lumineuses à travers différents objets tels que du fil de verre, permettant aux données de voyager à la vitesse de la lumière. La communication optique aide un faisceau de lumière à transporter des informations de l’émetteur au récepteur. La fréquence optique est généralement proche d’un rayon infrarouge et d’environ mille GHz. La fibre optique fournit au réseau des données de la plus haute qualité et peu d’interférences de signal.

Performances efficaces du câble à fibre optique par rapport au câble en cuivre

La bande passante du câble en cuivre est limitée en termes de vitesse et de fréquences. La gamme de fréquences sur lesquelles les données sont transmises est beaucoup plus large dans la fibre optique. La fibre peut transporter beaucoup plus d’informations en quelques minutes d’une zone à une autre tandis que le câble en cuivre transmet les données lentement, en utilisant des signaux électriques, que la fibre optique, qui transporte les données via des signaux basés sur la lumière.

Adoption accrue des appareils mobiles

L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et le besoin de produits électroniques avancés stimulent le marché de l’électronique grand public. Les consommateurs deviennent technophiles et adoptent les nouvelles technologies au travail, dans la routine quotidienne, les divertissements personnels et autres. Les appareils intelligents adoptent une part de marché majeure en raison de l’amélioration du contrôle, des fonctionnalités et d’autres fonctions.

Avantages de la faible consommation d’énergie du RFoF

L’énergie requise par bit de données transmis peut également déterminer l’efficacité énergétique d’un système. La consommation d’énergie peut être définie comme la consommation d’énergie par utilisateur par rapport au taux d’accès moyen (Watts/Mbps), et la consommation d’énergie d’une infrastructure de réseau d’accès est créée à l’aide de la segmentation du réseau. Les données du fabricant sur la consommation d’énergie de l’équipement pour une variété de types typiques de matériel sont utilisées pour calculer la consommation d’énergie de chaque partie du système pour une gamme de débits d’accès. Cette perspective fournit une meilleure plate-forme pour prédire l’augmentation de la consommation d’énergie à mesure que le nombre d’utilisateurs et le taux d’accès par utilisateur augmentent rapidement.

Installation et maintenance faciles de RFoF

La plupart des techniques RoF éliminent la nécessité d’oscillateurs locaux et d’équipements connexes au niveau des unités d’antenne distantes (RAU). L’équipement complexe et coûteux est maintenu à la tête des systèmes RoF, ce qui simplifie les RAU. Les modulateurs électro-optiques à haute fréquence et l’électronique doivent être évités au CS (station centrale) en raison de leur coût élevé et de leur forte consommation d’énergie. De plus, en raison de leurs coûts de production et de maintenance élevés, les implémentations sophistiquées de systèmes de transmission de liaison descendante doivent également être évitées. La tête de réseau abrite les équipements de modulation et de commutation, que plusieurs RAU se partagent. Grâce à cette configuration, les RAU sont plus petites et plus légères, ce qui réduit les coûts d’installation et de maintenance du système.

Limitation technologique du RFoF

La dispersion chromatique dans les systèmes RoF à fibre monomode peut limiter les longueurs de connexion des fibres et provoquer une décorrélation de phase, ce qui entraîne un bruit de phase de porteuse RF plus élevé. La dispersion modale limite considérablement la bande passante et la distance de liaison disponibles dans les systèmes RoF à fibre multimode. Bien que la méthode de transmission RoF soit analogique, le système radio qui est distribué n’a pas besoin d’être analogique (par exemple, WLAN et UMTS) et peut utiliser de nombreux formats de modulation de signal à plusieurs niveaux tels que la modulation d’amplitude en quadrature (QAM) ou le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence. (OFDM).

Coût d’investissement initial élevé

Le réseau RF sur fibre offre plusieurs facteurs bénéfiques tels qu’une bande passante élevée, une vitesse élevée et une légèreté, mais tout cela s’accompagne d’un coût d’investissement élevé. Les composants du réseau de fibre optique sont assez coûteux. C’est pourquoi les câbles en cuivre sont toujours privilégiés, où le coût est un facteur majeur dans le choix du type de réseau. Cela peut freiner la croissance du marché mondial RF sur fibre. L’ajout du coût des émetteurs-récepteurs et de tous les autres composants augmente les coûts globaux, entraînant des coûts d’investissement élevés pour l’entreprise. Les industries des télécommunications préfèrent utiliser une infrastructure de câbles en cuivre pour les utilisateurs finaux en raison de son faible coût.

Segmentation du marché RF sur fibre :

Par modules

Émetteurs-récepteurs

Amplificateurs optiques

Antennes

Commutateurs optiques

Câbles optiques

Autres

Par bande de fréquence

Bande L

Bande S

bande ka

Bande C

Bande K

Bande X

Votre groupe

Par verticale

Civil

Militaire

Par plage de fréquence

Moins de 30 GHz

30 GHz à 40 GHz

40 GHz à 50 GHz

Plus de 50 GHz

Par taille d’organisation

Organisation à grande échelle

Organisation à moyenne échelle

Organisation à petite échelle

Par demande

Télécommunications

Diffuser

La navigation

Radar

Haut débit

Envisagez une étude de marché sur les ponts de données pour ce rapport, ce qui contribuerait à avoir un impact positif sur vos revenus

Cette étude de marché RF sur fibre offre les dernières nouvelles sur les produits, les tendances et les mises à jour des principaux acteurs de l’industrie qui ont tiré parti de leur position sur le marché.

Il propose également des plans stratégiques et des normes pour arriver à des décisions commerciales éclairées adoptées par les principaux acteurs, préconisant ainsi vos stratégies de mise sur le marché.

En outre, il offre un aperçu de la dynamique du comportement des clients qui peut aider l’organisation à mieux organiser ses stratégies de marché.

L’utilisation d’outils exclusifs sur mesure ainsi que la recherche primaire, la recherche secondaire et notre modèle de données interne nous aident à extraire les chiffres exacts du marché

Cartographier le client dans la grille 3P comprenant le but, la planification et le positionnement, fournissant ainsi une solution en gardant le client prospecteur au bon endroit

Le rapport d’étude de marché comprend tous les éléments précieux du marché, tels que la croissance des ventes, la tarification et l’analyse des produits, les opportunités de croissance et les recommandations pour relever les défis du marché.

Le rapport couvre toutes les principales fusions et acquisitions, alliances et collaborations qui ont généré des opportunités supplémentaires pour les acteurs du marché ou, dans certains cas, des défis

Analyse au niveau du pays du marché RF sur fibre

Les pays couverts par le rapport de marché RF sur fibre sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et développement de logiciels.

L’Amérique du Nord domine le marché RF sur fibre et poursuivra sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison de la forte concentration de grandes compagnies d’assurance dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation du niveau d’investissement commercial de diverses industries.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché RF sur fibre répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché RF sur fibre générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché RF sur fibre?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global RF sur fibre?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché RF sur fibre?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché RF sur fibre pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché RF sur fibre ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché RF sur fibre ?

Table des matières: marché mondial RF sur fibre

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial RF sur fibre , composant

7 Marché mondial RF sur fibre, utilisateur final

8 Marché mondial RF sur fibre, demande d’assurance

9 Marché mondial RF sur fibre, type de déploiement

10 Taille de l’organisation du marché mondial RF sur fibre

10 Marché mondial RF sur fibre, par région

11 Marché mondial RF sur fibre, paysage de l’entreprise

12 Analyse SWOT

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

