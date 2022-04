Le marché Push to Talk est susceptible de connaître une croissance considérable dans un avenir proche

Le marché du push to talk était évalué à 21 382,4 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 55 011,3 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 11,2 % de 2020 à 2027.

Push to talk est une communication vocale mobile instantanée de personne à personne ou de groupe sans numérotation, sonnerie et réponse prolongées à un appel téléphonique normal. Push to talk permet à une personne de parler à la fois et fournit un mécanisme de communication d’étage d’appel. Il fonctionne sur une communication semi-duplex. Les systèmes et services push to talk ont ​​évolué pour offrir des capacités améliorées. Le principal avantage du push to talk est la haute efficacité de la communication vocale mobile, qui n’est disponible dans aucun autre outil de communication. Les appareils push to talk sont principalement utilisés dans les systèmes de télécommunications du trafic aérien, les radios de police, les systèmes cellulaires et autres, ce qui augmente la demande de solution push to talk qui anticipe la croissance du marché push to talk. L’application push to talk est pilotée par la radio mobile terrestre, le réseau numérique amélioré intégré, push to talk haut débit et MCPTT. La radio mobile terrestre est la première technologie développée pour la communication push to talk et largement utilisée dans le monde entier. Il se compose d’une radio portable et de stations de base qui transmettent les signaux de communication reçus d’une partie à l’autre. Les principaux avantages de la radio mobile terrestre sont une durabilité élevée, une fiabilité élevée, une facilité d’utilisation et une capacité de mode direct qui augmentent la popularité du rapport mobile terrestre qui déclenche la croissance du marché push to talk.

Certains des principaux acteurs clés présentés dans l’étude sont AT&T Inc., Qualcomm Incorporated, Verizon Communications Inc., Zebra Technologies Corporation, Sprint Corporation, Telstra Corporation Limited, Motorola Solutions Inc., Tait Communications, Iridium Communications Inc., BCE Inc. .

Les partenaires Insight présentent une nouvelle recherche sur Global Push to Talk couvrant le niveau micro de l’analyse par les concurrents et les segments commerciaux clés (2020-2027). Le Global Push to Talk explore une étude approfondie sur divers segments tels que les opportunités, la taille, le développement, l’innovation, les ventes et la croissance globale des principaux acteurs. La recherche est effectuée sur des sources statistiques primaires et secondaires et consiste en des détails qualitatifs et quantitatifs.

Mise en évidence des segments et sous-segments du marché mondial Push to Talk:

Marché Push to Talk par les principaux acteurs :

Marché mondial du Push to Talk – Par composant

Matériel, Logiciels, Services

Marché mondial du Push to Talk – par taille d’entreprise

Grandes Entreprises, PME

Marché mondial du Push to Talk – Par type de réseau

Radio mobile terrestre, cellulaire

Marché mondial du Push to Talk – Par utilisateur final

Gouvernement et défense, transport et logistique, voyages et hôtellerie, énergie et services publics, construction, fabrication, autres

Marché Push to Talk par analyse géographique : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud

Réponses aux questions de base

*Qui sont les principaux acteurs du marché sur le marché Push to Talk?

* Quelles sont les principales régions pour les métiers dissemblables qui devraient connaître une croissance étonnante pour le

* Quelles sont les tendances de croissance régionales et les principales régions génératrices de revenus pour le marché Push to Talk ?

*Quels sont les principaux types de produit de Push to Talk ?

*Quelles sont les principales applications de Push to Talk ?

*Quelles sont les technologies Push to Talk qui domineront le marché dans les 5 prochaines années ?

