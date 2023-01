Le marché Pro AV (audiovisuel) devrait atteindre 7,92 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,0 % Ils améliorent l'expérience en classe en améliorant l'enseignement mixte en temps réel et en améliorant la visualisation et la créativité. Par conséquent, des AV professionnels sont installés dans les centres commerciaux, les halls d'exposition, les hôtels et les stades pour attirer l'attention des consommateurs et influencer leurs décisions d'achat, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le marché AV (audiovisuel) professionnel est évalué à 3,2 milliards USD en 2021 et devrait croître de 7,92 milliards USD d’ici 2029 , à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision . Le rapport de marché créé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la situation géographique. Portée de la couverture, acteurs du marché et scénario de marché.

L’impact de l’intelligence artificielle commence tout juste à se faire sentir dans des domaines tels que le traitement du langage naturel, la synthèse vocale, l’apprentissage automatique et l’analyse prédictive. Les systèmes audiovisuels professionnels, les plus utiles pour les conférences et la collaboration, commencent à intégrer l’intelligence artificielle. Une fois installé en toute sécurité, il permet aux organisations de démarrer des réunions, d’organiser des vidéoconférences et de partager des données en temps réel.

Pro AV est une intégration de système audio-vidéo sophistiquée utilisée dans le monde des affaires. Pro AV utilise une variété de composants, y compris des écrans, des caméras, de l’audio, des appareils, des contrôleurs, des planificateurs de salle, des tableaux blancs et des options plus complexes telles que la signalisation numérique. Ensemble, ces éléments améliorent la communication et la collaboration entre les bureaux situés à deux endroits différents.

chauffeur

L’intervention de l’apprentissage intelligent dans le secteur de l’éducation a stimulé la croissance du marché.

La croissance significative du secteur de l’éducation, associée à une urbanisation rapide à travers le monde, est l’un des principaux facteurs à l’origine des perspectives positives du marché. Pro AV est largement utilisé dans les systèmes d’apprentissage intelligents dans les écoles, les universités et d’autres institutions universitaires et de recherche qui utilisent des téléviseurs (TV) haute définition (HD) multi-touch.

Ils améliorent l’expérience en classe en améliorant l’enseignement mixte en temps réel et en améliorant la visualisation et la créativité. Par conséquent, des AV professionnels sont installés dans les centres commerciaux, les halls d’exposition, les hôtels et les stades pour attirer l’attention des consommateurs et influencer leurs décisions d’achat, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Développement rapide du système de signalisation numérique

L’utilisation de systèmes d’affichage numérique pour augmenter les ventes et cibler le bon public se développe dans des secteurs tels que la vente au détail. La popularité croissante des systèmes de signalisation numérique interactifs aide les entreprises à gérer le contenu sans cesse croissant. Les systèmes de signalisation numérique interactifs ont diverses applications dans les bureaux d’entreprise, les stades, la vente au détail, les transports, les halls d’exposition et d’autres espaces publics. L’un des systèmes les plus importants pour l’affichage numérique est pro AV. Avec la croissance des systèmes de signalisation numérique, la demande de produits audiovisuels professionnels devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Chance

Les avancées technologiques conformes à cette tendance devraient permettre aux fabricants de réaliser des gains significatifs au cours de la période de prévision. L’intégration d’applications de télécommunication telles que Skype ainsi que la demande croissante des consommateurs stimuleront la croissance du marché AV (audiovisuel) professionnel au cours de la période ci-dessus.

Impact du COVID-19 sur le marché AV professionnel (audio visuel)

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’audiovisuel professionnel a été limité. Cela s’explique par le fait que certaines industries ont une demande plus élevée d’audiovisuel professionnel, comme l’éducation, la santé, etc. ; cependant, des industries telles que les transports, les médias et le divertissement, et le gouvernement ont connu une baisse de la demande.

Le secteur de l’éducation a connu une forte augmentation de la demande de produits audiovisuels professionnels pendant la pandémie, car de nombreux établissements d’enseignement passent à un système éducatif hybride où les étudiants reçoivent une formation en ligne en face à face. Les produits Pro AV tels que les caméras, les équipements audio et les ordinateurs peuvent être utilisés pour enseigner et surveiller les étudiants dans l’enseignement mixte. Certains établissements d’enseignement ont opté pour l’enseignement mixte.

Portée du marché mondial de l’audiovisuel professionnel (audio visuel)

Types de

surveiller

Acquisition et diffusion AV

projecteur

sonorisation

Réunion

autre

application

Utilisation à la maison

commercial

éduquer

détail

autre

canal de distribution

Vente directe

Marchand

Certains des principaux acteurs du marché professionnel AV (audio visuel) sont :

Anixter Corporation (États-Unis)

Wesco (États-Unis)

Système AVI (États-Unis)

AVI-SPL, LLC (États-Unis)

Système Biamp (États-Unis)

Système de démonstration CCS (États-Unis)

Ford AV LLC (États-Unis)

