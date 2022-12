Le marché Pro AV (Audio-Visuel) devrait atteindre la valeur de 7,92 milliards USD d’ici 2029

Le marché AV pro (audiovisuel) était évalué à 3,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 7,92 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

L’impact de l’intelligence artificielle commence tout juste à se faire sentir dans des secteurs allant du traitement du langage naturel et de la synthèse vocale à l’apprentissage automatique et à l’analyse prédictive. L’intelligence artificielle commence à entrer en collision avec les systèmes audiovisuels professionnels, qui sont très utiles pour les conférences et la collaboration. Il peut aider les organisations à initier des réunions, à passer des appels vidéo et à partager des données en temps réel lorsqu’il est déployé en toute sécurité.

Pro AV est une intégration de système audio-vidéo avancée utilisée à des fins commerciales. Les composants d’affichage, la caméra, les composants audio, l’appareil, le contrôleur, le planificateur de salle, le tableau blanc, les options avancées telles que la signalisation numérique et d’autres accessoires qui le prennent en charge sont tous utilisés par pro AV. Tous ces composants fonctionnent ensemble pour améliorer la connectivité et la coordination entre les bureaux situés à deux endroits différents.

Conducteurs

L’intervention de l’apprentissage intelligent dans le secteur de l’éducation augmente la croissance du marché.

La croissance significative du secteur de l’éducation, combinée à une urbanisation rapide dans le monde entier, est l’un des principaux facteurs à l’origine des perspectives positives du marché. Pro AV est largement utilisé dans les systèmes d’apprentissage intelligents dans les écoles, les universités et d’autres institutions universitaires et de recherche qui utilisent des téléviseurs (TV) haute définition (HD) multi-touch.

Ils améliorent l’expérience en classe en améliorant l’enseignement et l’apprentissage mixtes en temps réel et en augmentant la visualisation et la créativité. En conséquence, des AV professionnels sont installés dans les centres commerciaux, les halls d’exposition, les hôtels et les stades pour attirer l’attention des consommateurs et influencer leurs décisions d’achat, favorisant ainsi la croissance du marché.

Les progrès rapides des systèmes de signalisation numérique

L’utilisation de systèmes d’affichage numérique pour augmenter les ventes et cibler le bon public se développe dans des secteurs tels que le commerce de détail. La popularité croissante des systèmes d’affichage numérique interactifs aide les entreprises avec un contenu croissant. Les systèmes de signalisation numérique interactifs ont diverses applications dans les bureaux d’entreprise, les stades, la vente au détail, les transports, les halls d’exposition et d’autres lieux publics. L’un des systèmes les plus importants pour l’affichage numérique est pro AV. Avec la croissance des systèmes de signalisation numérique, la demande de produits audiovisuels professionnels devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Occasion

Les progrès technologiques conformes à cette tendance pourraient permettre aux fabricants de réaliser des gains significatifs au cours de la période de prévision. L’intégration d’applications de télécommunication telles que Skype, ainsi que la demande croissante des consommateurs, contribueront à la croissance du marché AV (audio-visuel) professionnel au cours de la période susmentionnée.

Impact du COVID-19 sur le marché Pro AV (Audio-Visuel)

La pandémie de COVID-19 a eu un impact limité sur les marchés AV professionnels. Cela est dû au fait que la demande d’audiovisuel professionnel est plus élevée dans certains secteurs, tels que l’éducation, la santé et autres ; cependant, la demande a diminué dans des secteurs tels que le transport, les médias et le divertissement, et le gouvernement, entre autres.

Pendant la pandémie, la demande de produits audiovisuels professionnels a considérablement augmenté dans le secteur de l’éducation, car de nombreux établissements d’enseignement sont passés à un système éducatif hybride dans lequel les étudiants peuvent recevoir une formation en ligne en face à face. Les produits Pro AV tels que les caméras, les appareils audio et les ordinateurs peuvent être utilisés pour enseigner et surveiller les étudiants dans l’enseignement hybride. Plusieurs établissements d’enseignement ont déjà fait le choix de l’enseignement hybride.

Portée du marché mondial Pro AV (audio-visuel)

Taper

Affiche

Acquisition et diffusion AV

Projecteurs

Renforcement sonore

Conférence

Les autres

Application

Utilisation à la maison

Commercial

Éducation

Détail

Autre

Canal de distribution

Les ventes directes

Distributeurs

Analyse/aperçus régionaux du marché Pro AV (audio-visuel)

Les pays couverts par le rapport de marché pro AV (Audio-Visuel) sont:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché pro AV (Audio-Visuel) sont :

Anixter Inc. (États-Unis)

Wesco (États-Unis)

Systèmes AVI (États-Unis)

AVI-SPL, LLC (États-Unis)

Systèmes Biamp (États-Unis)

Systèmes de présentation CCS (États-Unis)

Ford Audio-Vidéo, LLC (États-Unis)

