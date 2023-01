Le marché Pro AV (Audio Visual) devrait atteindre 7,92 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,0 % Du traitement du langage naturel et de la synthèse vocale à l'apprentissage automatique et à l'analyse prédictive, l'impact de l'IA commence tout juste à se faire sentir dans une variété d'industries. L'IA commence à entrer en conflit avec les systèmes audiovisuels professionnels les plus utiles pour les conférences et la collaboration. Lorsqu'il est déployé en toute sécurité, il aide les organisations à démarrer des réunions, à organiser des appels vidéo et à partager des données en temps réel.

Le marché de l’audiovisuel professionnel (AV) est évalué à 3,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 7,92 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 12,00 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, ainsi que le marché de la valeur, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture, acteurs du marché et scénarios de marché.

Pro AV est une intégration avancée de systèmes audio et vidéo à des fins professionnelles. Les options avancées telles que les composants d’affichage, les caméras, les composants audio, les appareils, les contrôleurs, les contrôleurs de salle, les tableaux blancs, la signalisation numérique et d’autres accessoires qui les prennent en charge sont utilisées dans l’AV professionnel. Tous ces composants fonctionnent ensemble pour améliorer la connectivité et la coordination entre les deux bureaux situés à différents endroits.

chauffeur

L’implication de l’apprentissage intelligent dans le secteur de l’éducation a alimenté la croissance du marché.

La croissance significative du secteur de l’éducation, associée à une urbanisation rapide à travers le monde, est l’un des principaux facteurs à l’origine des perspectives positives du marché. Pro AV est largement utilisé dans les systèmes d’apprentissage intelligents dans les écoles, les universités et d’autres institutions universitaires et de recherche qui utilisent des téléviseurs multi-touch haute définition (HD).

Améliorez l’éducation mixte en temps réel et améliorez l’expérience en classe en améliorant la visualisation et la créativité. Par conséquent, des audiovisuels professionnels sont installés dans les centres commerciaux, les halls d’exposition, les hôtels, les stades, etc., contribuant à la croissance du marché en attirant l’attention des consommateurs et en influençant les décisions d’achat.

Développement rapide des systèmes de signalisation numérique

Des industries comme la vente au détail utilisent de plus en plus des systèmes d’affichage numérique pour augmenter les ventes et cibler le bon public. La popularité croissante des systèmes d’affichage numérique interactifs permet aux entreprises de gérer un contenu sans cesse croissant. Les systèmes de signalisation numérique interactifs sont utilisés à diverses fins dans les bureaux d’entreprise, les stades, les magasins de détail, les transports, les salles d’exposition et d’autres espaces publics. L’un des systèmes les plus importants de l’affichage numérique est pro AV. Parallèlement à la croissance des systèmes de signalisation numérique, la demande de produits audiovisuels professionnels devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Possibilité

Les avancées technologiques le long de ces tendances permettront aux fabricants de réaliser des avantages significatifs selon un calendrier prévu. L’intégration d’applications de télécommunications telles que Skype ainsi que la demande croissante des consommateurs alimenteront la croissance du marché de l’audiovisuel professionnel (AV) au cours de la période susmentionnée.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’audiovisuel professionnel (AV)

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de l’audiovisuel professionnel est limité. Certaines industries, telles que l’éducation et la santé, sont en forte demande d’audiovisuel professionnel, tandis que d’autres, telles que les transports, les médias et le divertissement, et le gouvernement ont connu une baisse de la demande.

Le secteur de l’éducation a connu une forte augmentation de la demande de produits audiovisuels professionnels pendant la pandémie, car de nombreux établissements d’enseignement sont passés à des systèmes éducatifs hybrides où les étudiants reçoivent un enseignement en face à face en ligne. Les produits audiovisuels professionnels tels que les caméras, les équipements audio et les ordinateurs peuvent être utilisés pour enseigner et surveiller les élèves dans l’enseignement mixte. Certains établissements d’enseignement ont opté pour l’enseignement mixte.

Étendue du marché mondial de l’audiovisuel professionnel (AV)

Les mecs

Surveiller

Acquisition et diffusion AV

projecteur

sonorisation

conférence

Autre

application

familier

publicité

cultiver

Manche

Autre

canal de distribution

vente directe

marchande



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pro-av-audio-visual-market

Analyse régionale / aperçu du marché Audiovisuel professionnel (AV)

Les pays couverts par le rapport sur le marché AV professionnel (audio visuel) sont:

Amérique du Nord États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud .

Les principaux acteurs du marché de l’audiovisuel professionnel (AV) incluent :

Anixter Corporation (États-Unis)

Westco (États-Unis)

Systèmes AVI (États-Unis)

AVI-SPL, LLC (États-Unis)

Système Biamp (États-Unis)

Système de démonstration CCS (États-Unis)

Ford AV LLC (États-Unis)

