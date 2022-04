Le marché primaire du glaucome à angle fermé percevra une croissance substantielle au cours de 2022-2029 | J&J, Aurolab, BVI, Allergan, Omni Lens, ZEISS

Aperçu du marché mondial du glaucome primaire à angle fermé:

Le rapport d’étude de marché convaincant sur le glaucome à angle fermé primaire aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché des soins de santé. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Étant donné que les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément du marché est touché.

Un rapport international sur le marché du glaucome à angle fermé primaire fonctionne comme une source d’informations fiable pour offrir une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et du statut du marché existant. Les entreprises d’aujourd’hui choisissent fortement le rapport d’étude de marché tel que ce rapport, car il aide à améliorer la prise de décision, à générer davantage de revenus, à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des activités rentables. Une analyse et une discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont présentées dans ce rapport. Un rapport d’étude de marché de grande envergure sur le glaucome à angle fermé primaire offre un aperçu du marché exploitable avec lequel des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées.

Le marché mondial du glaucome à angle fermé primaire croît avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 340,82 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le glaucome est un groupe d’affections oculaires qui endommagent le nerf optique et le bon fonctionnement du nerf optique est nécessaire pour une bonne vision. Ces dommages sont souvent causés par une pression anormalement élevée dans l’œil. La fermeture primaire de l’angle (PAC) est définie comme une fermeture appositionnelle ou synéchiale de l’angle de la chambre antérieure qui peut entraîner une obstruction de l’écoulement aqueux et une augmentation de la PIO en l’absence de neuropathie optique glaucomateuse.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du glaucome à angle fermé primaire sont la prévalence croissante du glaucome à angle fermé et les progrès du traitement chirurgical de la maladie, augmentant l’approbation du produit pour le glaucome à angle fermé primaire.

Le marché mondial du glaucome primaire à angle fermé est segmenté en fonction du type de maladie, du type, de l’utilisateur final et de la région. Le marché primaire du glaucome à angle fermé couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de maladie, le marché principal du glaucome à angle fermé est segmenté en glaucome aigu à angle fermé et glaucome chronique à angle fermé.

Sur la base du type, le marché primaire du glaucome à angle fermé est segmenté en diagnostic et traitement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché principal du glaucome à angle fermé est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché primaire du glaucome à angle fermé en raison de la présence du plus grand marché de consommation avec un PIB élevé. Les États-Unis ont les dépenses des ménages les plus élevées au monde et un segment de diagnostic plus élevé ainsi qu’un taux de traitement, ce qui en fait le plus grand marché pour les produits primaires de glaucome à angle fermé. L’Europe devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de plusieurs études menées en Allemagne ainsi que d’établissements de santé de qualité supérieure pour le segment du diagnostic.

Principaux acteurs clés du marché mondial du glaucome à angle fermé primaire : Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Aurolab, New World Medical, Inc., Sight Sciences, Inc., NIDEK CO., LTD, BVI, MicroSurgical Technology, Allergan ( une filiale d’AbbVie Inc.), Bausch & Lomb Incorporated (une filiale de Bausch Health Companies Inc.), Oertli Instrumente AG, Medisonic Equipments Pvt. Ltd., Omni Lens, APPASAMY ASSOCIATES, NOVAEYE MEDICAL, ZEISS International, Alcon Inc., LIGHTMED, Luneau Technology USA, Reichert, Inc. (une unité commerciale d’Ametek Inc.) et NEW VISION. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : le rapport sur le marché du glaucome à angle fermé primaire est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) du glaucome à angle fermé primaire dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions) , couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du glaucome primaire à angle fermé?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Glaucome primaire à angle fermé?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

