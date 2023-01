Le marché Polyéthylène devrait atteindre 1,69 milliard de dollars au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché du polyéthylène devrait atteindre 1,69 milliard de dollars d’ici 2029, contre 1,12 milliard de dollars en 2021, avec un TCAC de 5,29 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché et le taux de croissance, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge sur tous les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, brevets Inclut l’analyse et les avancées technologiques.

Le polyéthylène est un membre important de la famille des résines de polyoléfine. C’est le plastique le plus utilisé au monde et il est transformé en produits allant des sacs à provisions et des emballages alimentaires transparents aux bouteilles de détergent et aux réservoirs de carburant des voitures.

Le polyéthylène se présente sous de nombreuses formes et peut être facilement moulé après avoir été fondu dans un liquide. Il peut donc être utilisé pour fabriquer de nombreux types de produits, tels que des pellicules plastiques, des contenants en plastique et des sacs en plastique. Bien qu’il ait diverses utilisations, le polyéthylène est considéré comme un matériau dangereux pour l’environnement.

Dynamique du marché du polyéthylène

chauffeur

Demande croissante dans le secteur de l’emballage

Il existe de nombreuses options d’emballage sur le marché, mais le polyéthylène est l’un des plus utilisés. C’est le plastique le plus durable aujourd’hui en raison de ses propriétés uniques telles que la résistance chimique et le faible coût. La demande croissante de polyéthylène pour les produits d’emballage dans l’industrie de l’emballage devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante de produits biosourcés

Le monde s’achemine vers la durabilité en réduisant son empreinte carbone. L’augmentation des initiatives des gouvernements et de diverses entreprises dans divers blocs économiques devrait augmenter considérablement la demande de produits en polyéthylène biosourcé. En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement et la fabrication de polyéthylène biosourcé, qui est un moteur majeur de la croissance de la demande de polyéthylène sur le marché.

Demande croissante de polyéthylène haute performance

Le polyéthylène haute performance (HPPE) possède de nombreuses propriétés avantageuses, telles qu’une résistance élevée aux chocs et une résistance élevée aux solvants organiques puissants tels que les acides et les bases. En raison de son faible coefficient de frottement, le polyéthylène haute performance est utilisé dans une variété d’applications, notamment la protection des métaux, les applications pharmaceutiques et la lubrification mécanique dans l’industrie alimentaire et des boissons.

chance

Une augmentation du nombre de stratégies de développement des acteurs du marché.

Le marché du polyéthylène est fragmenté et il existe plusieurs acteurs sur le marché. Les principaux acteurs du marché recherchent constamment différentes stratégies de développement pour obtenir un avantage concurrentiel, conquérir des parts de marché et capitaliser sur les opportunités du marché. Par exemple, en mai 2020, UPM Raflatac a lancé une nouvelle gamme de produits Forest Film fabriqués à partir de plastique recyclé post-consommation et utilisés dans l’emballage des produits.

Impact du COVID-19 sur le marché du polyéthylène

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le monde, entraînant une contraction du PIB et de l’économie mondiale, modifiant les habitudes de consommation des consommateurs dans le monde entier. La pandémie en cours a eu des effets négatifs sur les principaux utilisateurs finaux de polyéthylène, tels que la construction, l’emballage, l’automobile, l’alimentation et les boissons et le transport.

Pendant ce temps, l’émergence de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché mondial du polyéthylène, car la demande d’équipements de protection individuelle (EPI) composés de polyéthylène a joué un rôle clé dans la protection des personnes pendant la pandémie de COVID-19. .

Étendue du marché mondial du polyéthylène

type de produit

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polyéthylène à densité moyenne (MDPE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Technologie

Extrusion de films et de feuilles

moulage par injection

soufflage

Infrastructure

style de vie

Autre

utilisateur final

emballage

érection

auto

électricité et électronique

restriction

Autre



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du polyéthylène

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Polyéthylène sont:

Du Pont (États-Unis)

BP PLC (Royaume-Uni)

TotalEnergies (France)

Groupe Hanwha (Corée)

Ducor Petrochemical (Pays-Bas)

Formosa Plastics Corporation (대만)

