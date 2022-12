Le marché polonais de l’ameublement augmentera à un taux de 4,95% pour l’année de prévision 2028

Le marché du cirage pour meubles augmentera à un taux de 4,95 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché du cirage pour meubles analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de l’augmentation de la demande d’espaces commerciaux et résidentiels équipés d’équipements résistants aux dommages. caractéristiques.

Le cirage pour meubles est défini comme des crèmes, des pâtes ou des lotions utilisées pour nettoyer et protéger les meubles en bois. Le produit est également utilisé dans les meubles pour conférer une valeur esthétique aux meubles, qu’il s’agisse de meubles de maison ou de meubles de bureau dans les secteurs commerciaux et résidentiels.

L’augmentation de la demande de cirage pour meubles en raison des activités de construction florissantes agit comme un facteur vital responsable de l’accélération de la croissance du marché. L’augmentation des exportations de meubles et la production élevée de meubles ont également entraîné une demande rapide de cirage pour meubles, modifiant les préférences des consommateurs. et l’augmentation du revenu disponible ainsi que les investissements gouvernementaux relatifs au développement des infrastructures sont parmi les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché du cirage pour meubles.

Étendue du marché polonais des meubles et taille du marché

Le marché des vernis pour meubles est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et du canal de vente. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’ application , le marché des vernis pour meubles est segmenté en solvants, liquides et aérosols.

Selon la source , le marché du poli pour meubles est segmenté en alkyde, mélamine, polyester, laque et autres.

Le marché du cirage pour meubles est également segmenté sur la base du canal de vente en grossistes/distributeurs, supermarchés/hypermarchés et magasins en ligne.

Analyse au niveau du pays du marché polonais des meubles

Le marché des vernis pour meubles est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, utilisation finale et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cirage pour meubles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du cirage pour meubles en raison de l’urbanisation rapide, de l’augmentation des exportations de meubles et de la production élevée de meubles, ce qui a entraîné une demande rapide de cirage pour meubles, l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation du revenu disponible ainsi que les investissements gouvernementaux liés au développement des infrastructures. dans cette région. L’Amérique du Nord est la région attendue en termes de croissance du marché du cirage pour meubles en raison de l’augmentation du revenu disponible ainsi que des investissements gouvernementaux relatifs au développement des infrastructures dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché polonaise de meubles

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des vernis pour meubles sont:

Cleenol Group Ltd, Liberon Limited, Reckitt Benckiser Group PLC, PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, SC Johnson & Sons Inc., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, Cabinetworks Group, RPM Wood Finishes Group, Milsek, Golden Star Inc., Blanchon, Movac Group Ltd, Chestnut Products, Teknos Group et Bona US parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

