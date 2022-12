Le marché Pistache devrait avoir un TCAC, une taille, une part, des tendances, des moteurs clés, des tendances de développement et des perspectives de croissance excellents d’ici 2029

«Avec une analyse complète du marché, le rapport sur le marché des pistaches présente un aperçu du marché par type et application, mettant en vedette les principales ressources commerciales et les principaux acteurs. Les données statistiques et numériques sont présentées dans un format graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Ce rapport de marché est un examen analytique des principaux défis qui peuvent survenir sur le marché en termes de ventes, d’exportations, d’importations ou de revenus. Les documents d’analyse de marché sont la meilleure source pour les valeurs CAGR fluctuantes au cours de la période de prévision. La section par pays du rapport Publicité sur le marché des pistaches fournit également des influenceurs individuels du marché et des modifications réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché.

Analyse et taille du marché mondial des pistaches

Récemment, les consommateurs se sont concentrés sur de saines habitudes alimentaires pour éviter des problèmes de santé tels que les intoxications alimentaires, l’hypercholestérolémie et l’obésité. Les connaissances croissantes sur la présence de toxines dans divers aliments résultant de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques dans l’agriculture ont augmenté la demande d’aliments biologiques tels que les légumes, les fruits et les noix. Comme les pistaches sont utilisées dans la préparation des aliments et consommées comme collations, la popularité croissante des produits biologiques dans le monde devrait contribuer à la croissance du marché.

Le marché mondial des pistaches était évalué à 3,9707 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5,28252 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial de la pistache

Les pistaches sont les graines de la plante de pistache (Pistachio vera). Les pistaches sont riches en antioxydants et en fibres, ce qui peut aider à réduire le cholestérol, à contrôler la glycémie et à réduire le risque de maladies telles que le cancer. Les pistaches sont principalement consommées par les personnes atteintes de diabète de type 2. Les pistaches sont riches en fibres alimentaires, en protéines , en caroténoïdes de xanthophylle, en manganèse, en fer, en vitamine K, en vitamine B-6 et en minéraux comme le phosphore. Ces pistaches aident également à améliorer le métabolisme du corps.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2019 – 2014) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Forme (entière, en poudre, rôtie, fendue), utilisation finale (boulangerie et confiserie, boissons aromatisées, céréales pour petit-déjeuner, collations, beurre et pâtes à tartiner, produits laitiers, autres), type de produit (pelé, pelé), canaux de distribution (gros/distribution, Hyundai Trading, dépanneurs, vente en ligne, autres canaux de vente) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible Merveilleuse société LLC. (États-Unis), Horizon Growers (États-Unis), Nichols Farms (États-Unis), Keenan Farms (États-Unis), Setton Pistachio of Terra Bella, Inc. (États-Unis), Whistler Foods (Nouvelle-Zélande), Sierra Nut House (États-Unis), Houston Pecan (États-Unis) États-Unis), BATES NUT FARM (États-Unis), Hopeandarley (États-Unis), SANTA BARBARA PISTACHIO COMPANY (États-Unis), Specialty Food Association, Inc. (États-Unis), Germack Pistachio Company, LLC (États-Unis), Bazzini (États-Unis), Besana (Italie) ), Lubeca (Danemark), Puratos (Belgique), Lemke (Allemagne) opportunité de marché Utilisation accrue des pistaches comme saveur et collation

Sensibilisation croissante des consommateurs à la consommation de pistaches

Dynamique du marché de la pistache

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Les nombreux bienfaits des pistaches

Son marché cible devrait progresser car un nombre croissant de clients soucieux de leur santé perçoivent les pistaches comme un aliment riche en nutriments et sans culpabilité. Réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de diabète, amélioration de la digestion, du système immunitaire et du système nerveux ne sont que quelques-uns des avantages des pistaches. La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des pistaches dans le contrôle du sucre aide à abaisser le taux de cholestérol et à réduire le risque de maladies telles que le cancer, alimentant davantage la croissance du marché.

De plus, l’utilisation croissante des pistaches comme arôme dans les produits de boulangerie et l’augmentation de la consommation de pistaches comme collations devraient propulser la croissance globale du marché. En outre, la demande croissante d’huile de pistache dans les industries alimentaires et cosmétiques alimente davantage la croissance du marché. La demande croissante d’aliments nutritifs associée à une utilisation intensive comme arôme dans les produits de boulangerie tels que les biscuits, les pâtisseries et les biscuits modère également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

chance

Sensibilisation des consommateurs et utilisation des pistaches

La sensibilisation accrue des consommateurs à la consommation de pistaches devrait créer des opportunités lucratives pour le marché, ce qui stimulera encore le taux de croissance du marché de la pistache dans les années à venir. De plus, l’utilisation croissante des pistaches comme arôme et collation offrira de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Pharma/Challenge Marché mondial de la pistache

coût élevé

Le coût élevé des pistaches par rapport aux autres noix devrait entraver la croissance du marché.

Impuretés dans les pistaches

De plus, l’impureté des pistaches par des substances dangereuses, y compris les aflatoxines, devrait défier le marché de la pistache au cours de la période de prévision.

