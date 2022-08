Le marché philippin des services de laboratoire clinique enregistrera la croissance la plus élevée de 1 831,25 millions USD d’ici 2028 : analysé par taille, part, nouvelles opportunités, applications, tendances, principaux moteurs et perspectives de croissance future

Marché des services de laboratoire clinique aux Philippines Le rapport de recherche peut être mieux utilisé par les acteurs traditionnels et nouveaux de l’industrie pour un savoir-faire complet du marché. Ce rapport met en évidence les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché, les estimations de parts de marché et le volume des ventes qui aident l’industrie des services de laboratoire clinique aux Philippines à spéculer sur les stratégies pour augmenter le retour sur investissement (ROI). En outre, le rapport revêt une importance considérable lorsqu’il s’agit d’expliquer la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Grâce à l’étude de l’analyse des concurrents menée dans le rapport persuasif sur le marché des services de laboratoire clinique aux Philippines, l’industrie des services de laboratoire clinique aux Philippines peut maîtriser les stratégies des principaux acteurs du marché, notamment les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et acquisitions.

Data Bridge Market Research analyse que le marché philippin des services de laboratoire clinique est en croissance avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision et devrait atteindre 1 831,25 millions USD d’ici 2028 contre 1 227,74 millions USD en 2020. -les solutions de test de soins sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les laboratoires cliniques sont une partie importante du secteur de la santé. La plupart des tests de diagnostic, du test sanguin à l’analyse génétique, sont effectués dans ces laboratoires cliniques pour détecter les maladies. Les laboratoires cliniques offrent des données et des ressources qui optimisent la distribution requise dans le système de santé, comme les diagnostics et les résultats des tests. Cela permet de maintenir et de fournir des résultats de test fiables et corrects qui permettent aux médecins de prendre des décisions cliniques et diagnostiques appropriées à différents niveaux des services de soins de santé.

L’adoption croissante de la pathologie numérique à forte prévalence de maladies infectieuses a propulsé la demande de services de laboratoire clinique. Cependant, des politiques de remboursement inadéquates constituent un défi pour le marché. Par ailleurs, les initiatives stratégiques des acteurs du marché et la montée en puissance des bilans de santé préventifs constituent une opportunité pour la croissance du marché. Cependant, le manque de professionnels certifiés et qualifiés et les politiques réglementaires strictes freinent sa croissance sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services de laboratoire clinique aux Philippines sont Eurofins Scientific, Siemens Healthcare GmbH, Abbott, Charles River Laboratories, Laboratory Corporation of America Holdings, Labserve Inc., Mayon Clinical Laboratories, Quest Diagnostics Incorporated, Medi Linx Laboratory, Inc. ., SGS SA, Prodia, Keralty, Brianet, CITO Clinical Laboratory, Parahita Diagnostic Center et Syneos Health entre autres et des acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En juin 2021, Eurofins Scientific a annoncé que sa filiale Eurofins Clinical Testing US Holdings, Inc. avait conclu un accord pour acquérir Diagnostics Center (« DDC »), un leader des services de tests génétiques grand public. Cette acquisition a profité à l’entreprise en termes d’expansion de ses services de test dans le domaine des tests génétiques grand public

En février 2021, Siemens Healthcare GmbH a proposé des tests antigéniques en laboratoire pour les analyseurs à haut débit et des capacités de test COVID-19 étendues. La société a obtenu le marquage CE pour son test d’antigène SARS-CoV-2 en laboratoire (CoV2Ag) ; le test sera proposé sur les analyseurs Atellica Solution et ADVIA Centaur®, largement disponibles dans les laboratoires du monde entier.

