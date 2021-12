Le marché PACS départemental en Amérique du Nord reflétera une expansion constante au cours de 2022-2029 | GE, FujiFilm, Siemens

Synthèse du marché PACS départemental en Amérique du Nord :

Le marché PACS départemental en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le marché PACS départemental en Amérique du Nord devrait croître en raison de la popularité croissante des solutions VNA actuellement en cours de développement dans le cycle de vie de leurs produits. Le besoin d’un stockage centralisé des données d’imagerie conformes aux normes, les programmes gouvernementaux qui favorisent l’utilisation de systèmes d’information d’imagerie sophistiqués et les avantages technologiques et liés aux coûts, le besoin d’un stockage efficace des données et d’une technologie d’archivage pour l’utilisation des technologies avancées de l’information sur la santé, le système départemental de collecte et de communication d’images (PACS) réduit le temps passé manuellement dans le processus de récupération, de distribution et d’affichage des images sur film et joue donc un rôle majeur dans la croissance du marché.

Segmentation du marché des PACS départementaux en Amérique du Nord :

Sur la base du produit, le marché PACS départemental en Amérique du Nord est segmenté en PACS de radiologie et de cardiologie .

Sur la base de l’application, le marché PACS départemental en Amérique du Nord est segmenté en tomodensitométrie, échographie, IRM, arceaux, radiographie numérique, imagerie nucléaire et radiographie informatisée.

Sur la base de Component, le marché PACS départemental en Amérique du Nord est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché PACS départemental en Amérique du Nord est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché PACS départemental en Amérique du Nord est segmenté en hôpitaux, imagerie clinique, cabinets dentaires, centres d’imagerie, centres de diagnostic, instituts de recherche et universitaires, centres de chirurgie ambulatoire, autres.

Au niveau régional, les États-Unis dominent le marché du PACS, car la majeure partie de ce pays est responsable des réformes réglementaires, de l’augmentation de la consolidation des hôpitaux et de l’augmentation des volumes d’imagerie.

Principaux acteurs clés du marché PACS départemental en Amérique du Nord :

Groupe Agfa-Gevaert Santé Carestream ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE Royal Philips SA Société McKesson FujiFilm Santé Siemens

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché PACS départemental comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les PACS départementaux, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 PACS départementaux Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché PACS départemental en Amérique du Nord : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse du marché du PACS départemental en Amérique du Nord par régions

5 Analyse du marché du PACS départemental en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des PACS départementaux en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché du PACS départemental en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants de marché PACS départementaux en Amérique du Nord

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché du PACS départemental en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

