Le marché ouest-africain des aliments pour bébés devrait atteindre 1 088 269 620 USD d’ici 2028.

Le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest est sur le point de connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et atteindre 1 088 269 620 USD d’ici 2028.

La production d’aliments pour bébés est une catégorie en croissance rapide parmi les principaux fabricants du marché ouest-africain. Diversification des produits axée sur la santé et la forme physique des bébés, la tendance croissante aux aliments pour bébés biologiques, durables et éthiques, utilisant des ingrédients fonctionnels tels que l’enrichissement en fer pour soutenir le système immunitaire du bébé, favoriser le sommeil et réduire les risques d’allergies. Les produits sont les principales tendances en matière d’innovation, de développement et de lancement de produits. .

Les consommateurs ouest-africains accordent également la priorité à la qualité et à la sécurité des produits, exigeant une image de marque forte et sûre et de bons certificats de santé pour leurs bébés. Pour cette raison, la demande continuera d’augmenter dans les années à venir. Par conséquent, de nombreuses entreprises lancent de nouveaux produits en Afrique de l’Ouest pour répondre à cette demande d’aliments pour bébés.

Le nombre croissant de bébés souffrant de malnutrition en Afrique de l’Ouest, le nombre croissant de lancements d’aliments pour bébés et la population féminine croissante sur le marché du travail alimentent la croissance du marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest.

Étendue du marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest et taille du marché

Le marché ouest-africain des aliments pour bébés est segmenté en six segments en fonction de la catégorie, du type de produit, de l’âge, du pays d’origine, de la marque et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de la catégorie, le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest est segmenté en aliments secs pour bébés, lait et lait en poudre , aliments préparés pour bébés et autres aliments pour bébés. Les aliments secs pour bébés devraient dominer le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest d’ici 2021 en raison de leur commodité et de leur longue durée de conservation.

Par type de produit, le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest est segmenté en lait en poudre , purées de fruits, lait de croissance, céréales et barres de céréales , barres, mini-puffs/pops, bouillies, puddings, croquettes, purée de viande et céréales enrichies. , les produits laitiers peuvent remplacer les boissons mélangées, les mélanges d’aliments pour bébés prêts à consommer et les biscuits. Le segment des céréales et des barres de céréales devrait dominer le segment des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest jusqu’en 2021, en raison de la demande croissante d’aliments pour bébés aux céréales par les mères dans un contexte de prise de conscience des avantages pour la santé des céréales et des barres de céréales.

Marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest: analyse au niveau des pays

Le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest est analysé avec des informations sur la taille du marché par pays, catégorie, type de produit, âge, source, marque et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Selon le pays, le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest est segmenté en Ghana, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et dans le reste de l’Afrique de l’Ouest.

Sur le marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest, le Nigeria domine en raison de la prise de conscience croissante de la satisfaction des besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants et du nombre croissant de lancements d’aliments pour bébés. Cependant, le Ghana domine avec une augmentation du nombre de bébés malnutris. Le Burkina Faso a dominé le marché en raison de la population féminine croissante dans la population active, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse des parts du marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest

Le paysage concurrentiel du marché des aliments pour bébés en Afrique de l’Ouest fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations indiennes, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, la portée des produits et portée sont inclus. , avantages de l’application, courbes de la ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des aliments pour bébés sur lequel l’entreprise se concentre.

Les principaux acteurs opérant sur ce marché sont Nestlé, FrieslandCampina, Promasidor, Danone, Abbott, Babygrubz, Kraft Heinz Company, Kendal Nutricare Limited, Symrise et Alter Farmacia.

