Le marché OEM de la santé devrait croître à un TCAC de 15,21 % avec les principaux acteurs clés : Johnson & Johnson Services, Inc., GENERAL ELECTRIC COMPANY et Siemens Healthcare

Le marché mondial des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé devrait augmenter à un taux annuel de 15,21% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, et devrait atteindre la valeur de 429 800 millions USD en raison de l’importance accrue accordée à la sécurité des patients.

D’autre part, des réglementations strictes et des coûts d’installation initiaux élevés devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision susmentionnée. Le manque de compréhension des exigences du marché devrait défier le marché des équipementiers de soins de santé.

Scénario de marché du marché mondial des OEM de soins de santé

Selon Data Bridge Market Research, les marchés du marché des fabricants d’équipement d’origine (OEM) augmentent en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies qui augmentent la demande de dispositifs médicaux chirurgicaux et diagnostiques. De plus, l’augmentation des dépenses de santé et les innovations rapides dans le domaine de l’informatique de santé affectent positivement le marché OEM.

En outre, l’accent accru mis sur les dispositifs médicaux de qualité élargit les opportunités rentables pour les acteurs du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des fabricants d’équipement d’origine (OEM) ? Data Bridge Market Research a estimé que l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte demande de solutions informatiques innovantes pour les soins de santé et de l’accent mis sur la réduction des coûts.

Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) sont des entreprises qui fabriquent des produits qui peuvent être commercialisés par un autre fabricant. Les produits fabriqués par les FEO sont utilisés comme composants dans la fabrication du produit final.

L’importance croissante de la sécurité des patients fait partie des facteurs importants qui devraient stimuler la croissance et la demande du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé. En outre, l’augmentation de l’incidence des maladies conduisant à des dispositifs médicaux diagnostiques et chirurgicaux élevés sur la base de l’exigence d’un diagnostic précoce pour la santé et la sécurité des patients devrait également stimuler la croissance du marché mondial OEM (OEM) pour les soins de santé au cours de la période de prévision. de 2021 à 2028. De même, les innovations rapides en informatique de santé et la forte demande de technologies améliorées devrait également stimuler la croissance du marché. En outre, l’accent accru mis sur les produits de soins de santé de qualité devrait également agir comme un facteur majeur de croissance du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé.

Les progrès et développements rapides des dispositifs médicaux pour des soins plus efficaces aux patients et l’acceptation de l’informatique pour maintenir les données administratives devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché OEM des soins de santé au cours de la période prévue de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que des réglementations strictes et des coûts d’installation initiaux élevés limitent la croissance du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé, tandis qu’un manque de compréhension des exigences du marché peut remettre en cause la croissance du fabricant d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé. marché. .

Ce rapport sur le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) de soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes . , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour la santé, analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé

Le marché des fabricants d’équipement d’origine (OEM) est segmenté en fonction des pays : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste d’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine , Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’ensemble du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) d’analyse par pays est analysé plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché des fabricants d’équipement d’origine (OEM) basé sur le type a été segmenté en logiciels de santé, dispositifs médicaux, instruments et autres. Basé sur les solutions OEM, le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est segmenté en contrôle qualité et conformité réglementaire, fabrication et fabrication, emballage et stérilisation, conception et développement de produits, exécution des commandes et distribution flexible, support technique, gestion de projet et autres. Sur la base de l’application, le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est segmenté en administration des soins de santé, dentisterie,

Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) désignent les entreprises qui fabriquent des produits qui peuvent être commercialisés par un autre fabricant.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial des OEM de soins de santé

Services Johnson & Johnson, Inc.

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Siemens Healthcare GmbH

Baxter

Royal Philips SA

Toshiba International Corporation

FUJIFILM Holdings America Corporation

Hitachi Healthcare Amériques

ESAOTE BALNEARIO

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Accent

Qualifié

Allscripts Healthcare, LLC

IBM

wipro limité

Tata Consultancy Services Ltd.

Medtronic

siècle

BD

Société scientifique de Boston

Étendue du marché mondial des fabricants d’équipements d’origine (OEM) et taille du marché

Le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est segmenté en fonction du type, des solutions OEM et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Le segment de type du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est segmenté en logiciels de santé, dispositifs médicaux , instruments et autres. Les logiciels de soins de santé ont été segmentés en ressources humaines, gestion de la facturation et des réclamations, opérations de front/back-office, gestion des fournisseurs, gestion OT, gestion financière et autres logiciels. Les dispositifs médicaux ont été subdivisés en dispositifs chirurgicaux et dispositifs de diagnostic.

Basé sur les solutions OEM, le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est segmenté en contrôle qualité et conformité réglementaire, fabrication et fabrication, emballage et stérilisation, conception et développement de produits, exécution des commandes et distribution flexible, support technique, gestion de projet et autres.

Sur la base des applications, le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est segmenté en administration des soins de santé, dentaire, chirurgicale , de laboratoire, vétérinaire, pharmaceutique et cosmétique, ophtalmologie, dialyse et autres.

Analyse au niveau national du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé

Le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, solutions OEM et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine est en tête du marché des équipementiers de soins de santé en raison de la numérisation rapide du système de santé, de la forte demande de solutions informatiques innovantes pour les soins de santé et de l’adoption croissante de technologies de pointe. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte demande de solutions informatiques innovantes pour les soins de santé et de l’accent mis sur la réduction des coûts.

La section par pays du rapport sur le marché des fabricants d’équipements d’origine pour la santé (OEM) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé pour les biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé, impact de la technologie utilisée par la ligne de vie. courbes et changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé

Le paysage concurrentiel du marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) de soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liée au marché des fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les soins de santé.

