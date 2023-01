Le marché nord-américain du textile et de l’habillement devrait croître à un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision 2023-2030. Le marché nord-américain du textile et de l'habillement devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision 2023-2030. Selon l'analyse de Data Bridge Market Research, le marché est en croissance et devrait enregistrer un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision 2023-2030. Il atteindra 193 866 860 000 USD d'ici 2030. Un facteur de croissance clé pour le marché du textile d'habillement est la préférence de la jeune génération pour les dernières tendances de la mode, qui devrait alimenter la croissance du marché.

Le rapport sur le marché du textile et de l’habillement en Amérique du Nord détaille l’impact de la part de marché, des nouveaux développements et des acteurs du marché nationaux et régionaux avec les flux de revenus émergents, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les stratégies de décision, les lancements de produits et les analyses régionales. pour faire. l’expansion du marché et l’innovation technologique. Demandez un profil d’analyste pour l’analyse et les scénarios de marché. Notre équipe vous aidera à créer des solutions qui ont un impact sur votre résultat net pour atteindre vos objectifs souhaités.

L’industrie du marché du textile s’occupe de la conception, de la production et de la distribution de fils, de tissus, de vêtements et de vêtements. Les matières premières peuvent être naturelles ou synthétisées avec des produits issus de l’industrie chimique. L’industrie du textile et de l’habillement a apporté une contribution significative à l’économie nationale de nombreux pays.



Dynamique du marché nord-américain du textile et de l’habillement

chauffeur

Sensibilisation accrue aux dernières tendances de la mode parmi les jeunes générations.

Les adolescents sont préoccupés par l’approbation sociale et les vêtements. Pour cette raison, les adolescents prennent des décisions plus centrées sur la marque lors de leurs achats. La plupart des adolescents magasinent dans des magasins qui vendent des vêtements de marque de haute qualité. En conséquence, la mode rapide a accru la pression concurrentielle et la demande nord-américaine continue d’exiger de nouvelles collections à un rythme effréné. En changeant de collection environ toutes les 3 semaines, les consommateurs étaient incités à effectuer une nouvelle action.

La fast fashion est un phénomène économique où chacun peut s’habiller selon les dernières tendances. Les clients préfèrent voir différents produits dans leurs magasins préférés chaque semaine ou chaque mois, ce qui devrait augmenter la demande de nouvelles collections de mode dans un court laps de temps, stimulant la demande et les ventes de textiles et de vêtements en Amérique du Nord. marché.

Augmentez vos dépenses en vêtements et accessoires sur les plateformes en ligne

L’industrie de la mode est de plus en plus connectée au monde numérique. Les plateformes numériques et les stratégies de marketing numérique sont devenues courantes sur le marché de la mode, et de nombreuses nouvelles marques sont apparues avec le développement du commerce électronique, où les commerçants et les consommateurs peuvent communiquer via la réalité virtuelle.

L’industrie de la mode et de l’habillement en ligne est l’industrie qui connaît la croissance la plus rapide en termes de ventes en ligne. Par conséquent, la présence de plateformes en ligne a augmenté les dépenses des consommateurs en vêtements via ces canaux, ce qui stimulera les ventes et les bénéfices sur le marché nord-américain du vêtement et du textile.

chance

La tendance à la croissance des textiles intelligents

Le marché nord-américain du textile et de l’habillement pourrait faire face à une croissance explosive dans un proche avenir en raison de l’innovation continue et de la tendance à la hausse de l’industrie. Certaines applications des textiles intelligents incluent le changement de couleur des vêtements avec plus de zones radioactives ou de risques environnementaux.

Il existe également quelques exemples de suivi médical des patients dans l’industrie pharmaceutique. Certains appareils portables peuvent également mesurer des données précises liées à la santé et à la forme physique en combinant des actionneurs et des capteurs avec des fibres synthétiques.

Couverture du marché nord-américain du textile et de l’habillement

Type de materiel

nouilles

la laine

soie

Autorisation

Etc

produit

Femme

Masculin

enfants

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du textile et de l’habillement en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Vêtements textiles en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits et les brevets. , gamme de produits et portée, avantages de l’application, courbes de la ligne de vie technologique. Les points de données présentés ci-dessus se rapportent uniquement à l’accent mis par l’entreprise sur le marché nord-américain du textile et de l’habillement.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain du textile et de l’habillement sont TORAY INDUSTRIES, INC., Arvind Limited, Grasim Industries Limited, YOUNGOR, PVH Corp, Tabb Textile Company Inc., Ruby Mills, Alok Industries Ltd, DIOR et KPR MILL. , HYOSUNG TNC, Texhong Textile Group Limited, Garment Production, The TJX Companies, Inc, Vardhman Textiles Limited.

