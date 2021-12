Le marché nord-américain du suivi des actifs des aéroports atteindra un nouveau niveau au cours de l’année à venir avec les principaux acteurs clés comme Adveez, Asset Fusion Limited, Ctrack

Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principales économies d’Amérique du Nord. L’acceptation d’une plate-forme commune par diverses tâches de suivi des actifs stimule le marché du suivi des actifs aéroportuaires en Amérique du Nord de manière positive. Le trafic aérien nord-américain est susceptible de doubler au cours des deux prochaines décennies, ce qui déclencherait de nouveaux défis dans la gestion de la vaste gamme d’actifs, y compris les dispositifs de chargement unitaire (ULD) ; pièces de rechange d’entretien, de réparation et de révision (MRO) ; et tracteurs.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Adveez

• Fusion d’actifs limitée

• Ctrack

• Géotab inc.

• RFID rayonnant, LLC

• Steerpath Oy

• Solutions d’aviation Unilode

Segmentation du marché du suivi des actifs des aéroports en Amérique du Nord

Marché du suivi des actifs des aéroports en Amérique du Nord – En offrant

Matériel

Logiciel

Marché du suivi des actifs des aéroports en Amérique du Nord – par type d’actif

Immobilisations

Actifs transférables

Actifs mobiles

Questions répondues dans l’étude de marché sur le suivi des actifs des aéroports en Amérique du Nord :

• Quel est le taux de croissance du marché du suivi des actifs des aéroports en Amérique du Nord de 2019 à 2027?

• Quelle sera la taille du marché nord-américain du marché de 2019 à 2027?

• Qui sont les principales entreprises de fabrication d’Amérique du Nord sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires en Amérique du Nord ?

• Quelles sont les grandes tendances actuelles et les tendances prévues ?

• Quels sont les défis rencontrés sur le marché du suivi des actifs aéroportuaires en Amérique du Nord ?

• Comment partager promouvoir le suivi des actifs des aéroports d’Amérique du Nord leur valeur auprès de différentes marques de fabrication ?

• Quels seront les créneaux dans lesquels les acteurs présentant des plans détaillés, des données financières et également des avancées récentes devraient s’établir ?

• Quels seront les taux de croissance anticipés pour votre propre économie de suivi des actifs aéroportuaires en Amérique du Nord, ainsi que pour chaque segment à l’intérieur ?

• Quelle sera l’application et les types de suivi des actifs aéroportuaires en Amérique du Nord et les prévisions accompagnées de près par les producteurs ?

• Quelles sont les conclusions du rapport sur le marché du suivi des actifs des aéroports en Amérique du Nord ?

