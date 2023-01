Le marché nord-américain du papier tissu devrait atteindre 36,83 milliards de dollars à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché nord-américain des tissus devrait atteindre 36,83 milliards de dollars d’ici 2029 , contre 25 milliards de dollars en 2021, à un TCAC de 4,40 % de 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de production et de consommation et des scénarios de chaîne climatique.

Le marché mondial du papier tissu devrait connaître une croissance importante dans un proche avenir en raison d’une sensibilisation accrue à la santé et à l’hygiène. Le marché des serviettes en papier devrait croître en raison de la prévalence croissante des maladies congénitales, des conditions climatiques changeantes et de l’urbanisation croissante. Par conséquent, la croissance du marché prospérera de manière significative au cours de la période de prévision.

Demandez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-tissue-towel-market

Dynamique du marché des serviettes en papier

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Augmentation de la demande de serviettes en papier

Le marché du papier tissu est en croissance en raison des conditions météorologiques changeantes, de la demande croissante d’autres industries telles que la construction et des conditions météorologiques changeantes. La hausse a affecté le marché du bandana, la demande de bandanas dans les régions émergentes telles que les activités de plein air et les nouvelles régions, l’expansion des ménages due aux conditions météorologiques changeantes et l’incidence accrue de la grippe et du rhume ont stimulé la demande de bandanas. .

Les divers avantages associés à l’utilisation des serviettes en papier, tels que la prévention de la propagation des infections, la croissance du tourisme et de l’hébergement et l’augmentation du nombre de femmes qui travaillent, alimenteront davantage la croissance du marché des serviettes en papier. . En outre, l’utilisation accrue de ces serviettes en papier, les changements de mode de vie des consommateurs et l’urbanisation rapide entraîneront également la croissance de la valeur marchande, en raison de la sensibilisation croissante de la population à la santé, à la rentabilité et à la grande disponibilité. L’expansion de l’industrie hôtelière et l’augmentation du revenu disponible de la population devraient stimuler la croissance du marché.

Possibilité

serviettes en papier écologiques pas chères

En outre, le développement de serviettes en papier jetables biodégradables respectueuses de l’environnement présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. De plus, le développement de tissus purifiés abordables pour les pays en développement amplifiera encore la croissance du marché des tissus à l’avenir.

Impact du COVID-19 sur le marché des serviettes en papier

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact positif sur le marché des tissus car il existe une forte demande de papier tissu. L’augmentation de la demande de serviettes en papier peut être attribuée à la sensibilisation accrue des consommateurs au besoin de nettoyage et de désinfection qui peut être accompli avec des serviettes en papier. Il est principalement utilisé pour le séchage rapide des mains, des poignées de porte, des tasses et d’autres pièces fréquemment touchées ou sales. Ce produit est devenu un incontournable pour les consommateurs en raison de sa facilité d’utilisation, de son taux d’absorption élevé et de son utilisation unique.

Cliquez pour afficher la table des matières du rapport complet @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-tissue-towel-market

Étendue du marché nord-américain des tissus

Le marché du papier tissu est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

catégorie de produit

rouleau de serviette

serviette pliée

Serviettes et serviettes de luxe

boîte à serviette

utilisation finale

soins personnels

soins à domicile

les soins de santé

hospitalité

publicité

Autre

canal de distribution

vente directe

Commerce électronique

magasin de détail

Autre

Accédez au rapport complet sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-tissue-towel-market

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des serviettes en papier

Le paysage concurrentiel du marché des serviettes en papier fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des tissus sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du papier tissu sont:

Calcinto (États-Unis)

Quinex (EAU)

Déchets et textiles américains, LLC.

Riverside Paper Ltd (nous)

National Wiper Alliance Ltd (États-Unis)

Larsen Packaging Products Ltd (nous)

Ovasco Industries (États-Unis)

Carl Hubenthal GmbH & Co. KG. (Allemagne)

Géorgie Pacifique (États-Unis)

METSÄ TISSUE (Finlande)

Procter & Gamble (États-Unis)

Explorez des histoires connexes @

https://gofile.io/d/fDTWqN

https://pinpdf.com/deodorant-stick-market-31bdaf49e738d4462aeffdbb2344e327.html

https://pinpdf.com/electric-corkscrew-market-83ea5ccbfad1d2c144507e3db894f917.html

https://pinpdf.com/luxury-jewellery-market-4337c339bf8d294600bfd4e38fa39342.html

https://pinpdf.com/middle-east-and-africa-sports-apparel-market-c85f556519c1743b63e493af791d2f9a.html

https://pinpdf.com/crème-hydratante-market-666eaf8d6be42e354048c0e6a786b3f6.html

https://pinpdf.com/water-saving-shower-heads-market-f7d06779a4494814bb6c735113426709.html

https://www.edocr.com/v/bmelvdwb/bidkarr007/se-anticipa-el-mercado-de-desodorante-en-barra-para-aumentar

https://www.edocr.com/v/vm1rnanv/bidkarr007/electrical-corkscrew-market-by-2028

https://www.edocr.com/v/6ppvylj6/bidkarr007/luxury-jewellery-market

https://www.edocr.com/v/xlmkmnea/bidkarr007/middle-east-and-africa-sports-apparel-market-is-an

https://www.edocr.com/v/6wdb3zl8/bidkarr007/moisturizing-cream-se-prevé-el-mercado-de-tener-i

https://www.edocr.com/v/ko2xjooq/bidkarr007/water-saving-shower-heads-market-is-anticipated-to

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/24/electric-corkscrew-market-by-2028-will-be-worth-an-estimated-usd-925-92-million-at-a-cagr- de-6-72-de/

https://spurstartup.mn.co/posts/31654259?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item497000631

https://www.xaphyr.com/blogs/221080/Electric-Corkscrew-Market-by-2028-will-be-Worth-an-Estimated

https://acatpg.mn.co/posts/31654264?utm_source=manual

https://rupsbidkar.blogspot.com/2023/01/electric-corkscrew-market-by-2028-will.html

https://whotrades.com/go/3/43625603155?feedContext=limex

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/electric-corkscrew-market-by-2028-will-be-worth-anm/b4c7f855-b218-458b-b47f-049140e46c3e

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com