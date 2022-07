Le marché nord-américain du mobilier scolaire devrait atteindre 2 991,56 millions de dollars américains d’ici 2028

Le marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord était évalué à 2 206,93 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 2 991,56 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,0 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que le marché attractivité par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le mobilier scolaire joue un rôle important dans la création d’un bon environnement d’apprentissage. En raison de la montée en puissance de l’industrialisation, on s’oriente de plus en plus vers le mobilier moderne pour créer un environnement d’apprentissage constructif. L’attention croissante portée au secteur de l’éducation, associée aux initiatives gouvernementales telles que les programmes d’éducation de base obligatoire, entraînera une augmentation de la demande de mobilier scolaire de la part de divers établissements d’enseignement. Tous ces facteurs soutiennent la croissance du marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord.

La construction d’écoles dans la région devrait augmenter en raison d’une augmentation rapide de la population. L’attention croissante portée au secteur de l’éducation dans les zones rurales et urbaines et les programmes d’éducation de base obligatoire fournis par les gouvernements de la région stimulent la croissance de la construction d’écoles. Selon une étude, en 2018, environ 98,9 milliards de dollars américains ont été dépensés pour des projets d’infrastructures éducatives en Amérique du Nord, ce qui représente une augmentation des dépenses de près de 10 % depuis 2017.

Principales entreprises clés mentionnées dans ce rapport :

Meubles Fleetwood. Herman Miller, Inc KI Steelcase Inc Virco, Inc Scholar Craft Global Furniture Group Educan Mitybilt Ven-Rez

Avec des installations scolaires vieillissantes, des changements dans les codes de sécurité des bâtiments, des salles de classe surpeuplées et les progrès technologiques, les responsables régionaux sont confrontés au dilemme de moderniser ou d’investir dans de nouvelles infrastructures. Les gouvernements et les sociétés de la région s’efforcent de développer leurs systèmes éducatifs et de veiller à ce que tous les élèves puissent aller à l’école et acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour mener une vie productive et saine. Pour améliorer la qualité de l’éducation, les infrastructures éducatives doivent être modernisées.

Segmentation du marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord-

Par matériel

Bois Métal Plastique Autres

Par type de produit

Bancs et Chaises Bureaux et Tables Meubles de Rangement Autres

Par canal de distribution

Boutiques spécialisées Contrats/soumissions de vente au détail en ligne

La recherche sur le marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché du mobilier scolaire en Amérique du Nord.

