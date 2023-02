Le marché nord-américain du minage de crypto-monnaie devrait gagner 725,96 millions USD avec un TCAC en croissance de 9,1% d’ici 2029

Le marché nord-américain du minage de crypto-monnaie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 725,96 millions d’ici 2029.

L’extraction de crypto-monnaie est le processus de création de nouveaux bitcoins en résolvant des énigmes. Les mineurs sont devenus très sophistiqués au cours des dernières années, utilisant des machines complexes pour accélérer les opérations minières. Pour cette raison, les entreprises proposent des machines minières avancées pour leurs clients. De plus, certaines entreprises collaborent avec d’autres entreprises pour fournir différents services aux clients. Ainsi, à mesure que la demande pour un pool de minage augmente sur le marché, la demande de machines de minage avancées augmente également. Cependant, les frais de transaction élevés qui y sont liés peuvent entraver la croissance du marché.

Analyse du marché du minage de crypto-monnaie en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché du minage de crypto-monnaie en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché nord-américain de l’extraction de crypto-monnaie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain du minage de crypto-monnaie comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du minage de crypto-monnaie sont Canaan Inc., Argo Blockchain , HIVE Blockchain Technologies Ltd., Bit Digital, Inc., Riot Blockchain , Inc., ViaBTC , Braiins Systems sro ., F2Pool, Genesis Mining Ltd. , BITMAIN Technologies Holding Company, Hut 8 Mining Corp., Miningstore.com, MININGSKY (une filiale de Skychain Technologies Inc.), iMining Technologies Inc., MinerGate , ASICminer Company, INNOSILICON Technology Ltd., Shenzhen MicroBT Electronics Technology Co., Ltd , OGM Internet, Core Scientific, entre autres.

De nombreux contrats et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché du minage de crypto-monnaie.

Développement récent :

En janvier 2022, Hut 8 Mining Corp. a annoncé qu’elle avait acquis l’activité de centres de données infonuagiques et de colocation de TeraGo Inc. L’acquisition comprend cinq centres de données au Canada, qui comprennent une sélection complète de services infonuagiques évolutifs. Ainsi, cela aidera l’entreprise à étendre ses activités et sa clientèle sur le marché.

En août 2021, iMining Technologies Inc. a annoncé avoir acquis les trois validateurs sécurisant la blockchain Ethereum Proof-of-Stake . Ces trois validateurs Eth2.0 sont basés sur le cloud et sont opérationnels. Ainsi, l’acquisition aidera l’entreprise à économiser des frais et des semaines de récompenses de jalonnement, contribuant ainsi à la croissance des entreprises.

Segmentation du marché du minage de crypto-monnaie en Amérique du Nord :

Basé sur l’entreprise minière, le marché de l’extraction de crypto-monnaie est segmenté en grands mineurs et petits mineurs. En 2022, le segment des grands mineurs devrait dominer le marché mondial de l’extraction de crypto-monnaie, car il est bon pour la crypto-monnaie car ils ont inspiré de nouvelles innovations. De plus, cela réduit la centralisation et l’accaparement du marché.

Sur la base de la source de revenus, le marché du minage de crypto-monnaie est segmenté en frais de transaction et en récompenses globales. En 2022, le segment des récompenses en bloc devrait dominer le marché mondial de l’extraction de crypto-monnaie, car il s’agit d’une récompense donnée au mineur pour le récompenser de ses efforts dans l’extraction du bloc.

En fonction du type de minage, le marché du minage de crypto-monnaie est segmenté en services d’auto-minage, de cloud mining et d’hébergement à distance. En 2022, le segment des services d’hébergement à distance devrait dominer le marché, car plusieurs mineurs combinent leurs efforts et leurs ressources sur un réseau et exploitent la crypto-monnaie avec beaucoup plus de puissance de calcul.

Basé sur le matériel, le marché du minage de crypto-monnaie est segmenté en ASIC, GPU, CPU et autres. En 2022, l’ASIC devrait dominer le marché, car il est le plus économe en énergie de tous les autres mineurs. En outre, il fournit des taux de hachage élevés et améliore les perspectives de revenus des investisseurs, ce qui devrait augmenter sa demande sur le marché.

Analyse au niveau du pays du marché du minage de crypto-monnaie en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché du minage de crypto-monnaie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique .

Les États-Unis dominent la région nord-américaine en raison de l’adoption accrue d’applications de paiement telles que PayPal, qui permettront à beaucoup plus de personnes d’accéder facilement à la crypto-monnaie.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières : Marché du minage de crypto-monnaie en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché minier de crypto-monnaie en Amérique du Nord, par types Marché minier de crypto-monnaie en Amérique du Nord, par application Marché minier de crypto-monnaie en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché minier de crypto-monnaie en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

