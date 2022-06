Le marché nord-américain du marché secondaire des pneus automobiles devrait atteindre 34 850,17 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon une nouvelle étude de marché sur le «marché du marché secondaire des pneus automobiles en Amérique du Nord jusqu’en 2028» – L’impact du COVID-19 et l’analyse et les prévisions régionales par type de pneu, canal de distribution et taille de jante devraient atteindre 34 850,17 millions de dollars d’ici 2028 à partir de 23 469,33 En millions de dollars américains en 2021. On estime que le marché croîtra à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché nord-américain du marché secondaire des pneus automobiles ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. La demande croissante de pneus économes en carburant est le principal facteur de croissance du marché secondaire des pneus automobiles en Amérique du Nord. Cependant, les problèmes associés aux prix incohérents des matières premières entravent la croissance du marché secondaire des pneus automobiles en Amérique du Nord.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principales économies d’Amérique du Nord. Le carburant fait partie de ces matières premières dont les prix changent constamment. Ces dernières années, le prix a continué d’augmenter plutôt que de baisser. Les consommateurs pourraient économiser de l’argent en installant des pneus économes en carburant sur leurs véhicules. Les pneus économes en carburant sont également appelés pneus à faible résistance au roulement. La résistance au roulement est la force nécessaire pour maintenir l’automobile en mouvement à une vitesse donnée. Le degré de frottement exercé sur les pneus détermine la quantité de carburant et d’énergie à utiliser. Les pneus à faible résistance au roulement nécessitent moins de puissance pour maintenir le roulement, réduisant ainsi la consommation totale de carburant. Les pneus à faible résistance au roulement sont très demandés en raison de la demande croissante des consommateurs, du changement climatique et de l’empreinte carbone globale des pneus économes en carburant inférieure à celle des pneus standard. Par exemple, Michelin Energy Saver A/S All-Season est largement considéré comme l’un des meilleurs pneus économes en carburant et est un choix populaire parmi la plupart des conducteurs. Ces facteurs conduisent à la croissance du marché secondaire des pneus automobiles.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché du marché secondaire des pneus automobiles en Amérique du Nord sont

• Pneus Apollo Ltd

• Bridgestone Corporation

• Continental AG

• Michelin

• NEXEN TIRE AMERICA INC

• PIRELLI et C.S.P.A.

• Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

• La société Goodyear Tire and Rubber

• Yokohama Rubber Co., Ltd

• ZHONGCE CAOUTCHOUC GROUP CO. LTD.

Le marché nord-américain des pièces de rechange pour pneus automobiles est segmenté en type de pneu, canal de distribution, taille de jante et pays. Le marché nord-américain du marché secondaire des pneus automobiles, basé sur le type de pneu, est divisé en radial et biais. Le segment radial détenait une plus grande part de marché en 2020. Par canal de distribution, le marché nord-américain du marché secondaire des pneus automobiles est divisé en OES et IAM. Le segment IAM détenait la plus grande part de marché en 2020. Sur la base de la taille des jantes, le marché nord-américain du marché secondaire des pneus automobiles est segmenté en 13–15, 16–18, 19–21 et plus de 21. Le segment 13–15 détenait le la plus grande part de marché en 2020. Selon le pays, le marché nord-américain du marché secondaire des pneus automobiles est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2020.

Par exemple, en 2022, Bridgestone investit dans le fournisseur de technologie de conduite autonome May Mobility, lance un partenariat plus large. Un investissement minoritaire dans May Mobility, marquant le premier investissement de l’entreprise dans les véhicules autonomes (VA) publics. May Mobility est un leader de la technologie AV, tirant parti de son système innovant de prise de décision multi-politiques (MPDM) pour créer un monde où les AV rendent le transport plus sûr, plus accessible, équitable et durable. Le nouveau partenariat comprendra l’intégration future des technologies numériques et prédictives centrées sur les pneus de Bridgestone dans les véhicules autonomes de May Mobility, offrant une intelligence audiovisuelle plus approfondie pour un fonctionnement encore plus sûr et plus efficace. Grâce à ce partenariat, Bridgestone obtiendra également des informations précieuses sur les opérations de véhicules autonomes afin d’améliorer ses principaux produits de pneumatiques et ses solutions de mobilité.

