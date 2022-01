Le marché nord-américain du dropshipping devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027 : Rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché du dropshipping en Amérique du Nord devrait passer de 36,11 milliards de dollars US en 2019 à 125,45 milliards de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 17,6 % de 2020 à 2027. L’intégration de l’intelligence artificielle pour les activités de dropshipping devrait faire exploser le marché du dropshipping en Amérique du Nord. Les entreprises en ligne ont utilisé l’intelligence artificielle pour automatiser certaines de leurs interactions avec les clients, et cette tendance devrait se développer davantage dans les années à venir. La capacité d’automatiser les processus de commerce électronique existe depuis un certain temps, mais elle devrait devenir plus courante et personnalisée à mesure que l’intelligence artificielle devient encore plus avancée. Les progrès de la technologie de l’intelligence artificielle ont permis aux entreprises de dropshipping d’accélérer leur génération de prospects sans sacrifier la qualité. Les outils avancés d’intelligence artificielle créent de nombreuses opportunités potentielles pour les entreprises de générer plus de prospects que les humains ; ainsi, diverses entreprises investissent fortement dans l’intelligence artificielle pour améliorer la génération de prospects.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Alidropship.com

Doba Inc.

Source d’inventaire

Megagoods, Inc.

Modalyst, Inc.

Ruche de commande

Printify, Inc.

Sunrise Wholesale Merchandise LLC

Le dropshipping est un type de modèle d’exécution de la vente au détail dans lequel un magasin n’a pas besoin de garder les marchandises en stock. Au lieu de cela, avec la mise en œuvre de la méthode de livraison directe, un magasin achète l’article à un tiers et l’expédie directement à l’utilisateur final ; ainsi, le fournisseur n’a pas à gérer directement le produit. De plus, c’est l’une des méthodes pour gagner de l’argent en ligne sans investir ni détenir d’inventaire. Le dropshipping est mis en œuvre dans de nombreuses industries pour proposer différents types de produits, tels que l’électronique, les soins personnels et les jouets ; il assure également la bonne livraison des marchandises aux consommateurs. L’introduction de technologies avancées a offert de nouvelles opportunités aux fournisseurs de modèles de dropshipping pour passer du mode commercial traditionnel au mode commercial en ligne. Le principal avantage du dropshipping est que l’on peut démarrer une boutique de commerce en ligne sans investir une énorme somme d’argent en stock. Alors que, dans la méthode traditionnelle, les détaillants devaient investir énormément pour obtenir des stocks.

Segments de marché clés :

En termes de type de produit, le segment de l’électronique et des médias représentait la plus grande part du marché du dropshipping en Amérique du Nord en 2019. En termes de taille d’organisation, le segment des petites et moyennes entreprises détenait une plus grande part de marché du marché du dropshipping en Amérique du Nord. en 2019.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

