Le marché nord-américain des vulcanisats thermoplastiques connaîtra une forte augmentation au cours de la période 2021-2027 avec une augmentation des revenus de 1 048,92 millions de dollars | Aperçu du marché des entreprises

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des vulcanisats thermoplastiques en Amérique du Nord jusqu’en 2027 – Analyse de l’impact du COVID-19 et de l’Amérique du Nord – Par utilisation finale (automobile, bâtiment et construction, biens de consommation, soins de santé, autres) et pays», le le marché était évalué à 659,21 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 048,92 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements sur le marché.Le vulcanisat thermoplastique (TPV) est un mélange de particules de caoutchouc réparties dans une matrice thermoplastique. Le TPV a donc des propriétés mixtes, y compris les caractéristiques de l’élastomère de caoutchouc vulcanisé ainsi que les propriétés de manipulation du matériau thermoplastique. Le TPV typique contient environ les deux tiers de monomère d’éthylène propylène diène et un tiers de polypropylène résistant aux chocs. Ce mélange de matières premières peut également différer, comme le polypropylène avec du caoutchouc naturel, le polypropylène et les copolymères éthylène-octène, et autres. Ces matériaux ont une large gamme de dureté, une excellente résistance à la flexion, une résistance élevée aux chocs et une résistance supérieure aux acides, aux bases et aux milieux aqueux. En raison de sa polyvalence de fabrication et de sa facilité de traitement, le TPV est utilisé dans des applications nécessitant des caractéristiques de durabilité et de légèreté, comme dans les véhicules, construction, et autres. La demande croissante de matériaux légers et performants dans l’industrie automobile devrait alimenter la demande de vulcanisations thermoplastiques (TPV) au cours de la période de prévision.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Alphagare

ExxonMobil Corporation

Celanese Corporation

Kumho Polychem

Mitsubishi Chemical Corporation

Mitsui Chemicals, Inc.

Ravago

Teknor Apex Company, Inc.

Trinseo LLC

Produits chimiques Zeon LP

Segmentation du marché des vulcanisats thermoplastiques en Amérique du Nord

Par industrie d’utilisation finale

Automobile

Construction de bâtiments

Biens de consommation

Soins de santé

Les autres

