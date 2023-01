Le marché nord-américain des vêtements de sport se développera à un TCAC de 5,5 % jusqu’à la fin de 2028.

Le marché nord-américain des vêtements de sport devrait connaître une croissance importante au cours de la période 2021-2028. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,5 % entre 2021 et 2028, pour atteindre 102 238 millions USD. Le secteur des vêtements de sport est alimenté par un marketing agressif et l’approbation de marques célèbres.

Les vêtements de sport sont des vêtements spécialement conçus pour mieux vous aller, en particulier lorsque vous vous engagez dans des exercices intenses ou que vous menez une vie active. Selon le sport ou l’activité dans laquelle le porteur est impliqué, il est composé de divers matériaux tels que le coton et le spandex.

L’augmentation du sponsoring sportif élargit le marché des équipements sportifs. La commercialisation de vêtements de sport contrefaits rend difficile l’expansion du marché. L’augmentation significative de la population participant à diverses activités sportives est le moteur de l’expansion du marché des équipements sportifs. Le coût élevé des équipements sportifs rend difficile l’expansion du marché des vêtements de sport.

Étendue du marché des vêtements de sport et taille du marché

Sur la base du matériau, le marché des vêtements de sport est segmenté en naturel et synthétique . Les matériaux synthétiques utilisés dans la fabrication de vêtements de sport domineront jusqu’en 2021 en raison de leur large éventail d’avantages.

Par type d’impression, le marché des vêtements de sport est segmenté en gaufrage à base d’eau, silicone, transfert réfléchissant, pigmenté, haute densité, feuille, paillettes, encre craquelée, colorant de décharge , impression intégrale, impression photo et autres. D’ici 2021, l’impression à l’eau dominera en raison de sa capacité à produire des impressions durables avec des détails impeccables, et les consommateurs recherchent la spécificité et la différenciation de l’impression à l’eau.

Basé sur le sexe, le marché des vêtements de sport est segmenté en hommes et femmes. En 2021, le segment masculin dominera le marché en raison de la forte participation des hommes à l’activité physique.

Analyse du marché des vêtements de sport en Amérique du Nord par pays

Nous analysons le marché nord-américain des vêtements de sport et fournissons des informations sur la taille du marché par pays, matériau, type d’impression, sexe et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements de sport en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des vêtements de sport en raison de la forte demande de vêtements de sport, et la plupart des vêtements de sport basés sur la technologie sont lancés dans la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des vêtements de sport

Le paysage concurrentiel du marché Vêtements de sport fournit des détails par concurrent. Los detalles incluyen el perfil de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, las inversiones en I+D, los nuevos planes de mercado, las operaciones en América del Norte, los sitios e instalaciones de fabricación , las fortalezas y debilidades de la empresa, los lanzamientos de productos, la cartera de ensayos clínicos, el análisis de marca, las aprobaciones de productos, las patentes, amplitud y amplitud del producto, ventajas de la aplicación, curva de línea de vida de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché nord-américain des vêtements de sport sur lequel l’entreprise se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché nord-américain des vêtements de sport sont SKECHERS USA, INC., YONEX Co., Ltd., Nike, Inc., Under Armour, Inc., ASICS Corporation, Columbia Sportswear Company, FILA Luxembourg, Sarl et Amer. Des sports. , CFBRAZIL Fitness & Beach Wear, Formative Sports, Patagonia, Inc., ADIDAS AG, PUMA SE, lululemon athletica, Lotto Spa, Diadora SpA, THE NORTH FACE, A VF COMPANY, Everlast Worldwide, Inc., Brooks Sports, Inc et autres joueur domestique. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

