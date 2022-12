Le marché nord-américain des vêtements de sport d’ici la fin de 2028 augmentera à un TCAC de 5,5 % L'amélioration de la santé et de la conscience de soi, ainsi que le désir de mener une vie active et d'avoir l'air en forme, incitent les consommateurs à intégrer des activités sportives et de remise en forme à leur routine quotidienne. L'intérêt des consommateurs pour la participation à des sports individuels de plein air a considérablement augmenté en raison de l'impact de la COVID-19. Cette participation accrue a entraîné un changement dans la dynamique du marché, augmentant la demande de vêtements de sport.

Le marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique, qui avait une valeur de 15 937,44 millions USD en 2021, devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2021 à 2029 pour atteindre une valeur de 23 190,43 millions USD. Le rapport de marché créé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché. , couverture géographique, acteurs du marché et scénario de marché.

L’intérêt des consommateurs a été piqué par la disponibilité de vêtements de sport dotés de qualités améliorées telles que la gestion de l’humidité, le contrôle de la température et d’autres caractéristiques améliorant les performances qui préviennent l’inconfort et les blessures potentielles, qui ont été observés comme étant prêts à payer plus pour de tels avantages supplémentaires.

Les vêtements de sport sont conçus pour mieux s’adapter, en particulier lors de la pratique d’exercices intenses ou du maintien d’un mode de vie actif. Selon le sport ou l’activité que le porteur pratique, ils sont fabriqués à partir d’une gamme de matériaux, y compris le coton et le spandex, et ont différentes qualités.

Conducteurs

Participation croissante aux activités physiques dans le monde et prévalence de l’athleisure

Le marché des vêtements de sport devrait croître de manière significative à mesure que les consommateurs deviennent plus motivés à participer à des activités physiques telles que le yoga, l’aérobic, la natation et la course. Le désir de suivre les dernières tendances de la mode tout en conservant une apparence sportive propulse le marché des vêtements de sport vers l’avant.

En outre, la participation croissante des femmes aux activités sportives et de remise en forme, le croisement croissant entre le sport et la mode et la présence accrue de vêtements de sport à la mode devraient stimuler la demande et la croissance du marché.

De fortes promotions par les fabricants via les plateformes numériques

Les principaux acteurs du marché des vêtements de sport tirent parti de l’industrie des médias et dépensent massivement en publicité et en promotion de marques de célébrités pour persuader les consommateurs de participer à des activités sportives et de remise en forme. De plus, la collaboration d’athlètes avec des marques haut de gamme persuade les clients d’acheter des vêtements de sport. En conséquence, ces stratégies commerciales et marketing innovantes devraient stimuler la croissance du marché.

Le canal de distribution est très important pour distribuer les produits et atteindre les masses. En raison de leur participation active à l’expansion du marché, les canaux de distribution des fabricants deviennent des priorités absolues, nécessitant la nécessité de les diversifier.

Opportunité

Les fabricants du marché des vêtements de sport accordent plus d’attention au design et au confort, et leur innovation crée des opportunités lucratives pour les marques d’introduire des vêtements de sport attrayants et élégants. Ils se concentrent sur des stratégies marketing clés telles que les parrainages de kits, les avenants, etc. afin de rester compétitifs et de se différencier de la présence d’autres acteurs sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des vêtements de sport

L’amélioration de la santé et de la conscience de soi, ainsi que le désir de mener une vie active et d’avoir l’air en forme, incitent les consommateurs à intégrer des activités sportives et de remise en forme à leur routine quotidienne. L’intérêt des consommateurs pour la participation à des sports individuels de plein air a considérablement augmenté en raison de l’impact de la COVID-19. Cette participation accrue a entraîné un changement dans la dynamique du marché, augmentant la demande de vêtements de sport.

Portée du marché des vêtements de sport au Moyen-Orient et en Afrique

Type d’impression

À base d’eau

Relief en silicone

Transfert réfléchissant

Pigment

Impression de photo

Autres

Matériel

Naturel

Synthétique

Canaux de distribution

Commerce électronique

Supermarché/Hypermarché

Points de vente de la marque

Magasins de rabais

Autres

