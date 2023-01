Le marché nord-américain des vêtements de sport devrait atteindre 102 200 380 000 $ d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 5,5 % Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sur le marché des vêtements de sport en Amérique du Nord sont: SKECHERS USA , INC., YONEX Co., Ltd., Nike, Inc., Under Armour, Inc., ASICS Corporation, Columbia Sportswear Company, FILA Luxembourg, Sarl, Amer Sports, CFBRAZIL Fitness & Beach Wear, Formative Sports, Patagonia, Inc., ADIDAS AG

Le marché nord-américain des vêtements de sport devrait connaître une croissance considérable de 2021 à 2028. Selon les estimations de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,5 % de 2021 à 2028 , atteignant les 102 238 millions USD. L’approbation de marques célèbres et un marketing agressif sont les principaux moteurs de l’industrie des vêtements de sport.

Les vêtements de sport sont des vêtements moulants, surtout si vous faites de l’exercice intense ou si vous menez une vie active. Selon le sport ou l’activité dans laquelle le porteur est impliqué, il est composé de divers matériaux tels que le coton et le spandex.

À mesure que les parrainages sportifs augmentent, le marché des articles de sport se développe. La promotion des articles de sport contrefaits rend difficile l’expansion du marché. Le marché des équipements sportifs est en pleine expansion car la population pratiquant divers sports augmente considérablement. Le coût élevé des articles de sport rend difficile la croissance du secteur des vêtements de sport.

Étendue du marché des vêtements de sport et taille du marché

Selon le matériau, le marché des vêtements de sport est segmenté en naturel et synthétique. Les matériaux synthétiques utilisés dans la fabrication de vêtements de sport domineront jusqu’en 2021 en raison de leur large éventail d’avantages.

En fonction du type d’impression, le marché des vêtements de sport est segmenté en gaufrage à base d’eau, silicone, transfert réfléchissant, pigment, haute densité, feuille, paillettes, encre craquelée, colorant de décharge, impression intégrale, impression photo et autres. D’ici 2021, l’impression à l’eau dominera en raison de sa capacité à produire des impressions durables avec des détails impeccables, et les consommateurs recherchent la spécificité et la différenciation de l’impression à l’eau.

Basé sur le sexe, le marché des vêtements de sport est segmenté en hommes et femmes. En 2021, le segment masculin dominera le marché en raison de la forte participation des hommes à l’activité physique.

Analyse du marché des vêtements de sport en Amérique du Nord par pays

Il analyse le marché nord-américain des vêtements de sport et fournit des informations sur la taille du marché par pays, matériau, type d’impression, sexe et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vêtements de sport en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des vêtements de sport en raison de la forte demande de vêtements de sport, et la plupart des vêtements de sport basés sur la technologie sont lancés dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des vêtements de sport

Pour plus d’informations sur chaque concurrent, voir Paysage concurrentiel dans les équipements sportifs. Profil de l’entreprise, données financières, revenus, potentiel de marché, investissements en R&D, nouveaux plans de marché, opérations nord-américaines, installations de fabrication, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, pipeline d’essais cliniques, analyse de la marque, approbations de produits, brevets, portée et portée des produits, applications Les avantages et les courbes de vie de la technologie sont inclus dans les informations. Les points de données ci-dessus indiquent que l’entreprise se concentre sur le marché nord-américain des vêtements de sport.

Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sur le marché des vêtements de sport en Amérique du Nord sont:

SKECHERS USA , INC., YONEX Co., Ltd., Nike, Inc., Under Armour, Inc., ASICS Corporation, Columbia Sportswear Company, FILA Luxembourg, Sarl, Amer Sports, CFBRAZIL Fitness & Beach Wear, Formative Sports, Patagonia, Inc., ADIDAS AG , PUMA SE, les analystes DBMR de lululemon Athletica comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

