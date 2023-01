Le marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait atteindre une valeur de 5,8887 milliards USD d’ici 2029. En octobre 2022, Decathlon Company a organisé son événement annuel "Révéler l'Innovation" annonçant ses innovations les plus importantes, dont certaines ont changé et modernisé les pratiques de centaines d'athlètes ! DECATHLON a conçu cet événement pour être plus numérique, démontrant que l'entreprise innove de manière significative à travers sa marque et ses produits.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait atteindre une valeur de 5 888,7 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,5 % sur la période de prévision. Le rapport sur le marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

La présence de l’entreprise produit les meilleurs vêtements et accessoires de golf pour les utilisateurs locaux et internationaux. Ces fabricants et fournisseurs de vêtements, chaussures et accessoires de golf proposent une gamme de produits pour tous les budgets avec une variété de fonctionnalités. Le développement et l’augmentation de la logistique de tiers devraient stimuler le marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf.

De plus, l’essor du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne alimente la croissance des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Amérique du Nord. Le commerce électronique continue d’être un secteur de la logistique tierce partie (3PL) à croissance rapide, car les détaillants s’appuient sur Amazon et des prestataires logistiques tiers pour gérer leurs opérations omnicanales et de commerce électronique. Le commerce électronique, y compris les services de livraison de nourriture et les services de transport, connaît une demande croissante en raison de l’adoption rapide et des changements fondamentaux dans le comportement des consommateurs.



Dynamique du marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf

chauffeur

Le développement et la croissance du marché mondial de la logistique tierce partie

La logistique tierce partie, ou 3PL, apparaît comme un moteur de croissance majeur pour les acteurs du e-commerce qui cherchent à externaliser leurs besoins logistiques tout en renforçant leurs capacités de base en tant que détaillants. D’énormes acteurs comme Flipkart se sont étendus avec Ekart à la logistique et aux partenariats avec MapmyIndia et Blackbuck. Gojavas est acquis par Snapdeal et Amazon est alimenté par le support BASIX.

Essor du commerce électronique et d’autres plateformes en ligne

Le commerce électronique ou le commerce électronique est l’achat et la vente de biens et de services sur des réseaux électroniques ou des plateformes en ligne, principalement Internet. Ces dernières années, l’utilisation généralisée de plates-formes de commerce électronique telles qu’Amazon, Flipkart et eBay a contribué à une croissance significative de l’achat et de la vente de biens en ligne. Cela a fourni une plate-forme permettant aux consommateurs d’acheter librement des produits et de les utiliser selon leurs besoins.

Selon l’expert des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le secteur du commerce électronique est passé de 16% à 19% en 2020. Il a atteint 26,7 billions de dollars pendant COVID. Une autre enquête menée par WPForms, LLC. 59 % de la génération Y (millennials) préfèrent magasiner en ligne et 93,5 % des internautes en Amérique du Nord ont déjà fait des achats en ligne. Dans la même enquête, 57 % des utilisateurs en ligne déclarent acheter des produits auprès de détaillants internationaux proposés par des fournisseurs de services 3PL.

occasion

Accroître le tourisme de golf mondial

Le tourisme de golf est un voyage effectué par des personnes dont le but principal est de jouer au golf de manière professionnelle ou pour le plaisir. Le golf peut également être considéré comme un travail secondaire (par exemple, quelqu’un en vacances à la plage jouant une partie pendant ses vacances). Le tourisme de golf est devenu l’un des plus grands secteurs de l’industrie du voyage, avec des centaines de milliers de touristes de golf voyageant chaque année vers des destinations fantastiques et des parcours populaires pour combiner leur passe-temps avec des vacances. L’augmentation des touristes de golf devrait fournir une opportunité pour la croissance du marché du golf. On estime que cette croissance augmentera directement les vêtements de golf, les chaussures de golf et les accessoires. au niveau régional.

Impact post-COVID-19 sur le marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf

Étendue du marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf

par produit

Vêtements pour hommes

jupon

partie

Par canal de distribution

détaillant en magasin

vendre en ligne

par démographie

rapporter

femme

enfants

Par gamme de prix

économie

milieu de gamme

prime

Super premium

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf sont :

TaylorMade Golf Co, Acushnet Holdings Corp, KERING, RALPH LAUREN, Decathlon, FILA HOLDING CORP, YONEX CO LTD., DUCA DEL COSMA, Nike Inc., Under Armour Inc., ASICS Corporation, Amer Sports, Mizuno Corporation, Adidas AG, Sumitomo Rubber Industries Ltd., Bridgestone Golf Inc., PING, COBRA GOLF (PUMA GOLF) et autres.

