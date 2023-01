Le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire devrait atteindre 18 598,52 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 8,0 %. L'inspection des aliments est l'analyse scientifique des aliments et de leur contenu. Il est effectué pour fournir des informations sur diverses propriétés des produits alimentaires, y compris la structure, la composition et les propriétés physicochimiques. Les tests de sécurité alimentaire comprennent une variété de tests effectués pour différentes raisons, telles que les tests de qualité et le contrôle de la qualité des produits.

La demande d’analyses alimentaires augmente et les fabricants sont désormais plus concentrés et participent aux lancements de nouveaux produits, aux promotions, aux récompenses, aux certifications et aux événements du marché. En fin de compte, ces décisions stimulent la croissance du marché.

Dynamique du marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Les cas d’intoxication alimentaire en hausse

Le nombre croissant de cas d’intoxication alimentaire dans le monde devrait stimuler le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire. La consommation d’aliments gâtés, contaminés ou gâtés contenant une variété de micro-organismes tels que des bactéries, des champignons, des parasites et des virus est l’une des principales causes de maladies d’origine alimentaire.

De plus, d’autres contaminants comme les mycotoxines, les métaux lourds et les produits chimiques augmentent également les cas d’intoxication alimentaire chez les personnes. Ces cas croissants augmentent considérablement la demande de kits, d’équipements et de systèmes de test alimentaire dans la région. Les principales raisons de l’augmentation des maladies d’origine alimentaire dans l’industrie alimentaire sont les technologies modernes, les bonnes pratiques de fabrication (BPF), les systèmes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) et le contrôle de la qualité. Le manque de connaissances chez les travailleurs augmente la prévalence des maladies d’origine alimentaire.

Sensibiliser les consommateurs à la sécurité alimentaire

Avec l’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire et des problèmes d’intoxication alimentaire, de plus en plus de consommateurs reconnaissent l’importance de manger des aliments sûrs et sains. Cela a augmenté la demande d’aliments sûrs et de qualité parmi les gens, ce qui a conduit à la demande de kits de test de sécurité alimentaire. L’incidence croissante des intoxications alimentaires a rendu les consommateurs plus préoccupés par la sécurité alimentaire alors qu’ils apportent des changements importants à leurs habitudes alimentaires et à leur mode de vie. Les consommateurs sont conscients de leurs aliments et la sécurité alimentaire est une préoccupation majeure.

La sécurité alimentaire est importante pour la santé des consommateurs, de l’ensemble de l’industrie alimentaire et des autorités réglementaires. À mesure que l’intérêt des consommateurs pour la salubrité des aliments augmente, le gouvernement s’efforce également d’éduquer les consommateurs sur la salubrité des aliments.

chance

Demande et popularité croissantes pour les aliments Clean Label

Les aliments Clean Label contiennent les ingrédients alimentaires les plus naturels et les moins transformés. Les consommateurs choisissent des aliments sains et propres pour un mode de vie plus sain, ce qui stimule la demande de tests de sécurité alimentaire. Aujourd’hui, les consommateurs préfèrent de plus en plus les aliments clean label sans conservateurs ni additifs pour soutenir leur mode de vie spécifique. De plus, la prise de conscience de la promotion d’un environnement durable grâce à l’utilisation de produits à étiquette propre est le moteur de la croissance du marché.

Étendue du marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire

Le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire est segmenté en type de test, type de test, site et application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments de croissance clés de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

type d’épreuve

système

kit de test

Articles consommables

type d’épreuve

tests de sécurité alimentaire

authenticité alimentaire

Tests de durée de conservation des aliments

Atterrir

Laboratoire propre/interne

installation d’externalisation

application

nourriture

céréales et céréales

Graines oléagineuses et légumineuses

noix

boire

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire comprennent Eurofins Scientific, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., FOSS, ALS, LexaGene, ROKA BIO SCIENCE, Biorex Food Diagnostics (BFD) et Randox Food. Diagnostics, Omega Diagnostics Group PLC, Romer Labs Division Holding GmbH, SGS Société Générale de Surveillance SA, 3M, Clear Labs, Inc., Invisible Sentinel, Ring Biotechnology Co Ltd., BIOMÉRIEUX SA, Agilent Technologies, Inc. et NEOGEN Corporation autres.

