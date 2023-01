Le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire augmentera à un TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

» Le rapport d’étude gagnant sur le marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord prend en compte des paramètres majeurs, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche. Ce rapport commercial comprend des estimations du taux de croissance annuel composé (TCAC) en % de valeur pour la période de prévision qui aidera le client à prendre une décision basée sur un graphique futuriste. Pour obtenir un rapport de marché détaillé, demandez un appel à un analyste ou déposez une demande à tout moment. Le marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord de classe mondiale Le rapport propose des fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché.

Analyse et taille du marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord

La sécurité et la qualité des aliments sont des préoccupations majeures pour la fabrication de produits alimentaires et l’industrie de la vente au détail et de l’hôtellerie. La qualité et l’hygiène des aliments ont un impact sur la productivité. Ces dernières années, l’adultération intentionnelle et non intentionnelle est devenue une technologie de pointe et les laboratoires d’essais peuvent aider à détecter ces adultérants. La fonction la plus importante des laboratoires d’essais de sécurité alimentaire est de tester les aliments pour les adultérants, les agents pathogènes, les résidus de pesticides, les contaminants chimiques tels que les métaux lourds, les contaminants microbiens, les additifs non autorisés, les colorants, entre autres et les antibiotiques dans les aliments. Sans tests alimentaires, les producteurs et fabricants d’aliments ne peuvent pas garantir que les pesticides, les antibiotiques, les métaux lourds et les toxines naturelles, entre autres. Il est donc important de garantir la sécurité alimentaire.

La demande de tests alimentaires augmente, pour laquelle les fabricants sont désormais plus concentrés et ils sont impliqués dans le lancement de nouveaux produits, la promotion, les récompenses, la certification et la participation à des événements sur le marché. Ces décisions renforcent en fin de compte la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire devrait atteindre une valeur de 18 598,52 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord couvre également tous les paramètres qui affectent le marché couvert dans cette étude de recherche ont été pris en compte, examinés en détail, vérifiés par des recherches primaires et analysés pour obtenir les données quantitatives et qualitatives finales.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Année historique 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-1015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type de test (système, kits de test et consommables), type de tests (tests de sécurité alimentaire, tests d’authenticité des aliments et tests de durée de conservation des aliments), site (laboratoire interne/interne et installation de sous-traitance), application (aliments, céréales et grains , graines oléagineuses et légumineuses, noix et boissons) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique Acteurs du marché couverts Eurofins Scientific, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., FOSS, ALS, LexaGene, ROKA BIO SCIENCE, Biorex Food Diagnostics (BFD), Randox Food Diagnostics, Omega Diagnostics Group PLC, Romer Labs Division Holding GmbH, SGS Société Générale de Surveillance SA, 3M, Clear Labs, Inc., Invisible Sentinel, Ring Biotechnology Co Ltd., BIOMÉRIEUX SA, Agilent Technologies, Inc., NEOGEN Corporation, Spectro Analytical Labs Ltd. et Noack Group entre autres

Définition du marché

L’analyse des aliments est l’analyse scientifique des aliments et de leur contenu. Il est fait pour fournir des informations sur les différentes caractéristiques des aliments, y compris sa structure, sa composition et ses propriétés physico-chimiques. Les tests de sécurité alimentaire comprennent divers tests effectués pour d’autres raisons, telles que les tests de qualité et le contrôle de la qualité du produit. Les tests de produits alimentaires peuvent être effectués à l’aide de plusieurs méthodes très avancées pour fournir des informations précises sur la valeur nutritionnelle et la sécurité des aliments. Les méthodes les plus courantes de test des produits alimentaires sont les tests de chimie analytique, les tests sensoriels, les tests de microbiologie et l’analyse nutritionnelle. Les tests de produits alimentaires déterminent la teneur en éléments nutritifs à l’aide d’analyses en laboratoire, clés en main, nutritionnelles, de logiciels et en ligne. L’analyse en laboratoire est la méthode préférée.

Les tests et analyses alimentaires sont essentiels à la sécurité alimentaire pour garantir que les aliments peuvent être consommés sans danger. Il s’agit notamment d’alimenter le réseau de laboratoires d’analyses alimentaires, d’assurer la qualité des analyses alimentaires, d’investir dans les ressources humaines, de mener des activités de surveillance et d’éduquer les consommateurs.

Dynamique du marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation du nombre de cas de maladies d’origine alimentaire

Le nombre croissant de cas de maladies d’origine alimentaire chez les individus dans le monde devrait stimuler le marché nord-américain des tests de sécurité alimentaire. La consommation d’aliments gâtés, contaminés ou détériorés contenant divers micro-organismes, tels que des bactéries, des champignons, des parasites, des virus et autres, est la principale cause de maladie d’origine alimentaire. De plus, d’autres contaminants tels que les mycotoxines, les métaux lourds et les produits chimiques entraînent également une augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire chez les personnes. Ces cas croissants augmentent considérablement la demande de kits, d’équipements et de systèmes de test alimentaire dans la région. La principale raison de l’augmentation des maladies d’origine alimentaire dans l’industrie alimentaire est l’ignorance de la main-d’œuvre, des manipulateurs d’aliments et des fabricants, car ils manquent de connaissances sur les technologies modernes, les bonnes pratiques de fabrication (BPF), systèmes d’analyse des risques et de contrôle des points critiques (HACCP) et contrôle de la qualité. Le manque de connaissances des travailleurs entraîne une augmentation de la prévalence des maladies d’origine alimentaire.

Sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire

Avec le nombre croissant de cas de maladies d’origine alimentaire et de problèmes d’intoxication alimentaire, de plus en plus de consommateurs prennent conscience de l’importance de manger des aliments sûrs et sains. Cela a conduit à une demande accrue d’aliments sûrs et de bonne qualité parmi les individus, générant une demande d’équipements de test de sécurité alimentaire. L’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire a incité les consommateurs à apporter des changements vitaux à leur régime alimentaire et à leur mode de vie, les rendant plus préoccupés par la sécurité alimentaire. Les consommateurs sont conscients de leurs aliments et la sécurité alimentaire est leur principale préoccupation.

La sécurité alimentaire est importante pour la santé des consommateurs, de l’ensemble de l’industrie alimentaire et des autorités réglementaires. Avec la préoccupation croissante concernant la sécurité alimentaire parmi les consommateurs, le gouvernement prend également des initiatives pour promouvoir des aliments sûrs auprès des consommateurs.

Augmentation du nombre de rappels de produits alimentaires

Un rappel de produit est une demande par un fabricant aux consommateurs de retourner le produit après avoir découvert la présence d’agents pathogènes ou des problèmes de sécurité dans le produit qui pourraient mettre en danger la vie du consommateur. Le rappel de produit peut exposer le fabricant à des poursuites judiciaires. L’augmentation des cas de rappel de produits dans différentes marques et entreprises en raison de la contamination des aliments, soit par un agent pathogène, des métaux lourds ou certains produits chimiques, entraîne une demande accrue d’équipements et de systèmes de test de sécurité alimentaire. La contamination des aliments peut entraîner de graves problèmes de santé pour les consommateurs, ce qui amène à prendre davantage en compte les kits et les systèmes de sécurité alimentaire. Il y a eu de nombreux cas de rappels de produits avec différents fabricants.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial ? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché Test de sécurité alimentaire en Amérique du Nord ?

Réponses aux questions clés dans le rapport

Quel sera le taux de croissance du marché du marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord?

Quels sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Adhésif instantané auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries du marché mondial des tests de sécurité alimentaire en Amérique du Nord?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Test de sécurité alimentaire en Amérique du Nord ?

Que sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions d’industries ?

