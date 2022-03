Le marché nord-américain des technologies agricoles devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027 : Rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché de l’agritech en Amérique du Nord devrait passer de 6 731,3 millions de dollars US en 2019 à 16 005,2 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 12,2 % de 2020 à 2027. À l’ère des avancées technologiques, une énorme quantité de données est générée quotidiennement. L’agriculture devrait évoluer en tant que secteur de haute technologie dans les années à venir, dans lequel la performance des systèmes interconnectés serait assistée par l’intelligence artificielle (IA) et les installations de Big Data. Les systèmes résultants convergeraient en une seule unité, combinant machines agricoles et gestion, depuis l’ensemencement jusqu’à la prévision de la production. Le personnel utilisant le Big Data et l’analyse doit tenir compte des caractéristiques concrètes et spécifiques de l’agriculture pour extraire des informations précieuses et prendre des décisions efficaces en conséquence. Les technologies d’IA et de mégadonnées utilisent des capteurs pour enregistrer les conditions météorologiques, l’efficacité des cultures et la structure du sol. Le Big Data et l’IA ont le potentiel d’optimiser la productivité et la gestion des cultures.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Aérofermes

AgBiome, Inc.

Technicien ARSR

Imagerie Cérès

Conservis

Indigo AG, Inc.

Faire pivoter la biographie

Segmentation du marché des technologies agricoles en Amérique du Nord :

Marché des technologies agricoles en Amérique du Nord – Par type

Biotechnologie et produits biochimiques

Mégadonnées et analyses

Capteurs et objets connectés

Mobilité

Autres types

Marché Agritech en Amérique du Nord – Par application

Irrigation

Fabrication et entretien

Chaîne d’approvisionnement

Marché

Marché Agritech en Amérique du Nord – Par pays

nous

Canada

Mexique

Le COVID-19 a un impact très dévastateur sur la région de l’Amérique du Nord. L’Amérique du Nord est un marché important pour la croissance des produits agrotechnologiques en raison de la présence de pays développés comme les États-Unis et le Canada dans cette région. Le nombre élevé de cas de COVID a eu un impact négatif sur l’économie du pays et de la région et il y a eu une baisse des activités commerciales et une croissance de diverses industries opérant dans la région. La pandémie de COVID-19 a été un événement majeur pour tous les agriculteurs de la région, menaçant l’accès à la main-d’œuvre agricole et complexifiant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cependant, pour l’agriculture en intérieur, cela a offert une opportunité. Dans l’agriculture verticale, les lots de cultures peuvent être arrosés individuellement et enflammés à l’aide de produits agricoles intelligents, ce qui permet de les cultiver toute l’année avec moins de ressources.

Néanmoins, les fermetures d’usines et d’entreprises aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont eu un impact négatif sur les ventes de produits agrotechnologiques, tels que les capteurs, les agribots et bien d’autres. La COVID-19 a eu de graves répercussions sur les opérations logistiques, les transports et les activités commerciales. L’Amérique du Nord abrite un grand nombre d’entreprises manufacturières et technologiques. Ainsi, l’impact de l’épidémie de coronavirus devrait être assez grave en 2020 et probablement en 2021. Cependant, l’impact du COVID-19 est à court terme ; il est susceptible de diminuer dans les années à venir.

