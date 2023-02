Le marché nord-américain des systèmes de tri des colis enregistrera une croissance importante de 1 487,73 millions USD avec un TCAC de 12,9 % d’ici 2029

Le marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,9% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 487,73 millions USD d’ici 2029. La sensibilisation et l’adoption accrues de la technologie de tri des colis dans l’industrie du commerce électronique sont un facteur majeur de croissance du marché.

Les facteurs qui animent le marché sont le développement continu de l’industrie mondiale du commerce électronique et le besoin croissant de minimiser les interventions manuelles et de réduire les coûts de main-d’œuvre. Le coût élevé associé au tri des colis freine la croissance du marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord. Tirer parti de l’IA dans le tri des colis pour les développements technologiques est un facteur qui ouvre des opportunités lucratives pour le marché. Le manque de professionnels qualifiés constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Analyse du marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord :

Ce rapport sur le marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de tri de colis en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de tri de colis en Amérique du Nord comprennent:

Les principaux acteurs couverts sur le marché des systèmes de tri de colis en Amérique du Nord sont Siemens Logistics GmbH (une filiale de Siemens AG), Vanderlande Industries BV, BEUMER GROUP, Bastian Solutions, LLC, FIVES, Dematic , Murata Machinery, Ltd., Interroll Group, Invata Instralogistics , viastore , Okura Yusoki Co., Ltd. , GBI Intralogistics, Inc., Daifuku Co., Ltd., Equinox , Pitney Bowes Inc., MHS Global, SOLYSTIC SAS, BOWE SYSTEC GMBH, Honeywell International Inc , Intralox et autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Développement récent

En octobre 2021, Equinox a présenté son nouveau trieur LR à Parcel+Post Expo. Le nouveau produit a été conçu pour répondre à la demande croissante d’expédition de colis via le commerce électronique. Ce trieur vertical compact était entièrement modulable et conçu en sections standards. Grâce à cela, l’entreprise a pu augmenter le débit maximal à 10 000 articles par heure, pour permettre des opérations plus rapides et améliorer l’efficacité globale. Cela a amélioré le portefeuille de systèmes de tri de l’entreprise dans le domaine de la manutention.

En février 2021, Daifuku Co., Ltd. a annoncé l’accord de partenariat avec AFT Industries AG (Allemagne), fabricant et vendeur de systèmes de manutention pour une variété d’industries. Le partenariat visait à tirer parti de l’expertise en matière de manutention des deux sociétés dans l’industrie automobile. Plus précisément, les deux sociétés ont collaboré projet par projet en tirant parti de la clientèle automobile européenne d’AFT Industries. Cela a aidé l’entreprise à ouvrir des canaux et à sécuriser la demande et les investissements croissants des constructeurs automobiles pour les systèmes de manutention.

Segmentation du marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord :

Le marché des systèmes de tri de colis en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type, de l’offre, de la taille des plateaux, de la capacité de traitement des colis et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en systèmes de tri de colis linéaires et systèmes de tri de colis en boucle. En 2022, le segment des systèmes de tri linéaire des colis devrait dominer le marché, car les systèmes de tri linéaire des colis ont la capacité de trier différents types de colis et permettent également aux différents entrepôts et centres de distribution dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique de réduire les stocks. en recevant et expédiant les marchandises juste à temps, contribuant à la croissance du segment dans la région Amérique du Nord.

Sur la base de l’offre, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2022, le segment du matériel devrait dominer le marché, car les systèmes de tri basés sur le matériel augmentent l’efficacité du tri. En outre, la mise en œuvre du matériel accélère également les applications de tri dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et d’autres.

Sur la base de la taille des plateaux, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en petits, moyens et grands. En 2022, le segment moyen devrait dominer le marché, car un grand nombre de colis et de colis sont de taille moyenne dans la région nord-américaine, ce qui nécessite des plateaux de taille moyenne et alimente l’adoption de plateaux de taille moyenne sur le marché des systèmes de tri de colis.

Sur la base de la capacité de traitement des colis, le marché mondial des systèmes de tri des colis est segmenté en moins de 20 000 colis/ h , 20 000 à 30 000 colis/ h et plus de 30 000 colis/h. En 2022, moins de 20 000 colis/ h devraient dominer le marché, car la majorité des fournisseurs de la région Amérique du Nord offrent une capacité de traitement de colis inférieure à 20 000/h.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en logistique, commerce électronique, fournitures pharmaceutiques et médicales, aliments et boissons et autres. En 2022, le commerce électronique devrait dominer le marché, car l’industrie du commerce électronique dans la région nord-américaine connaît une croissance exponentielle ces dernières années, ce qui augmente également le nombre de colis à trier et à livrer aux clients.

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de tri de colis en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché des systèmes de tri de colis en raison de facteurs tels que la forte présence de fournisseurs et l’adoption croissante d’innovations technologiques dans les systèmes de tri de colis. De plus, l’augmentation des avantages de la sensibilisation au tri des colis agit comme un moteur du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières: marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord, par types Marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord, par application Marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des systèmes de tri des colis en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

