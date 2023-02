Le marché nord-américain des sucres synthétiques et dérivés de plantes croîtra à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 L'épidémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de plusieurs pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d'entreprises. Et tout comme les édulcorants utilisés dans l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie des ingrédients alimentaires est confrontée à de nombreuses perturbations graves en raison de cette épidémie, notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des annulations d'événements technologiques et des fermetures de bureaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain du sucre végétal et synthétique augmentera à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le marché nord-américain du sucre végétal et synthétique est animé par les nombreux avantages qu’il offre aux entreprises et à leurs employés. Le marché du sucre d’origine végétale et synthétique est stimulé par la demande croissante d’ingrédients alimentaires sains dans l’industrie des aliments et des boissons. En raison de la sensibilisation des gens aux édulcorants naturels, les fabricants exigent des approvisionnements en édulcorants naturels.

En fin de compte, il devient une force motrice pour la croissance du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments contenant un minimum de calories, de matières grasses, de sodium et de sucre ajoutés dans le cadre d’une tendance croissante vers des habitudes alimentaires plus saines. Les fabricants de sucres végétaux et artificiels peuvent profiter de cette opportunité pour entrer sur ce marché en pleine expansion. Cependant, le coût élevé du sucre végétal par rapport au sucre ordinaire est l’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché.

Dynamique du marché du sucre végétal et synthétique

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

conducteur:

Applications étendues de sucres d’origine végétale et synthétiques dans diverses industries nord-américaines

Les sucres d’origine végétale et synthétiques ont un énorme potentiel d’utilisation dans les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les biocarburants, les cosmétiques, etc. La canne à sucre hybride (Saccharum spp.) a un énorme potentiel en tant que matière première importante en Amérique du Nord pour la production de biocarburants. En raison de son excellente capacité de production de biomasse, de sa teneur élevée en glucides (sucre + fibres) et de son rapport apport/débit énergétique favorable, il est considéré aujourd’hui comme l’une des meilleures possibilités de fabrication de biocarburants. Pour augmenter le taux de conversion en biocarburant de la biomasse de la canne à sucre, il est essentiel de développer des variétés de canne à sucre avec une excellente dégradabilité de la biomasse. En plus de la saveur et de la texture des aliments et des boissons, le sucre est un excipient pharmaceutique utilisé dans les comprimés et les gélules pour améliorer leur apparence, leur portabilité et leur texture.

Demande croissante d’édulcorants naturels comme alternatives plus sûres aux édulcorants artificiels

L’utilisation à long terme d’édulcorants artificiels peut entraîner le diabète, interférer avec la capacité de l’organisme à contrôler la glycémie et rendre difficile l’expansion du marché. Consommer des édulcorants artificiels sur une longue période peut causer des problèmes gastro-intestinaux tels que diarrhée et ballonnements. Des études récentes ont montré que les sucreries à haute intensité, telles que la saccharine et l’aspartame, peuvent provoquer des affections liées au sang telles que la leucémie, qui peuvent être mortelles et entraîner la mort. Como las personas son conscientes de todos estos efectos secundarios de los edulcorantes artificiales, prefieren comprar alternativas seguras a los edulcorantes artificiales, como los edulcorantes vegetales como la stevia, el eritritol, el xilitol, el jarabe de yacón, el edulcorante de fruta del monje y beaucoup plus. Ces alternatives offrent également de nombreux avantages pour la santé.

Impact post-COVID-19

La demande et l’offre de sucre et de produits à base de sucre synthétique ont initialement diminué en raison des fermetures temporaires et de l’éloignement social au cours des premiers jours de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des restrictions commerciales, des restrictions de transport et des restrictions de production. Cela a eu un léger impact sur le marché nord-américain du sucre d’origine végétale et du sucre synthétique.

L’épidémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de plusieurs pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. Et tout comme les édulcorants utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons, l’industrie des ingrédients alimentaires est confrontée à de nombreuses perturbations graves en raison de cette épidémie, notamment des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux. En fin de compte, cela a affecté l’ensemble de l’industrie des ingrédients sucrés et des édulcorants. Cependant, la demande post-COVID-19 de sucres végétaux dans les aliments pour la santé et le bien-être a augmenté en raison de l’augmentation du nombre d’individus soucieux de leur santé et d’une sensibilisation accrue aux ingrédients alimentaires sains et à leurs avantages.

Étendue du marché du sucre d’origine végétale et synthétique en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du sucre d’origine végétale et synthétique est segmenté en fonction du type, de l’application et de la forme. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments de croissance clés de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

catégorie

sucre végétal

sucre synthétique

application

Nourriture et boisson

complément alimentaire

restriction

Alimentation sportive

etc.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des sucres synthétiques et d’origine végétale est segmenté en aliments et boissons, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, nutrition sportive et autres.

former

maigrir

Liquide

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du sucre synthétique et d’origine végétale en Amérique du Nord

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain du sucre végétal et synthétique comprennent ADM, Cargill, Incorporated, Ingredion, Ajinomoto Co., Inc., BENEO, DuPont, Mafco Worldwide LLC, NOW® Foods, Roquette Frères, NutraSweetM™ Co, Tate & Lyle, Pyure, Hermes Sweeteners Ltd., Südzucker AG, HSWT, Layn Corp., WILMAR INTERNATIONAL LTD, Celanese Corporation, Groupe PSA, JK Sucralose Inc.

