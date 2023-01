Le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes devrait croître à un TCAC de 5,6 % au cours des années de prévision 2022-2029

Le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,6 % entre 2022 et 2029, pour atteindre 867,99 millions de dollars en 2029.

Seuls les articles qui sont étiquetés comme substituts d’œufs à base de plantes par le fabricant ou qui spécifient le substitut d’œufs comme l’une de ses utilisations dans les spécifications du produit sont considérés comme des substituts d’œufs à base de plantes. Il est fabriqué à partir d’ingrédients à base de plantes tels que des amidons, des légumineuses, des céréales et des isolats et concentrés de protéines.

Ils effectuent une variété de tâches, y compris la stabilisation, la gélification et l’émulsification. Les clients ayant des problèmes de santé liés au cholestérol ou des allergies aux œufs choisissent des œufs à base de plantes, qui sont exempts de cholestérol et d’allergènes et offrent de nombreux avantages pour la santé. De plus, comme ils sont à base de plantes, les œufs à base de plantes sont plus sûrs pour la nourriture et moins susceptibles de provoquer une intoxication alimentaire. Il est également respectueux de l’environnement.

Les substituts d’œufs à base de plantes sont riches en calcium et en vitamine B12, faibles en gras et sans cholestérol. Par conséquent, de nombreux consommateurs le préfèrent pour ses bienfaits pour la santé. Les œufs à base de plantes sont présentés dans une variété d’emballages de différents fabricants et sont fabriqués à partir de diverses sources végétales telles que les céréales, les légumineuses, les algues, etc.

Le rapport sur le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et régionaux et les opportunités en termes de flux de revenus sur les marchés émergents, les changements réglementaires, les approbations de produits, les stratégies et Plus. Analysez. . Décisions de marché, lancements de produits, expansion géographique et innovations technologiques.

Étendue du marché et taille du marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en fonction du type d’œuf à base de plantes en substitut de blanc d’œuf, substitut de jaune d’œuf et substitut d’œuf entier. Le segment des substituts d’œufs blancs devrait dominer le marché d’ici 2022 en raison de ses avantages pour la santé. De plus, la population végétalienne croissante est le moteur de la croissance du marché.

Sur la base de la forme, le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en poudre, liquide et autres. En 2022, les poudres dominaient le marché en raison de facteurs tels que la facilité d’utilisation. De plus, la poudre est abordable, ce qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse au niveau national du marché Substitut d’oeufs à base de plantes

Le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes est analysé avec des informations sur la taille du marché en fonction du pays, du type, du pays d’origine, du chewing-gum utilisé, de la forme, de la fonction, de l’attribut, de la catégorie et de l’application. Sur la base de la géographie, le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient connaître le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, alors que les principaux fabricants se concentrent sur le développement de produits à base de plantes et végétaliens pour répondre à la demande des consommateurs.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des substituts d’œufs végétaux

Le paysage concurrentiel du marché Amérique du Nord Substitut d’oeufs à base de plantes fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations nord-américaines, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le portefeuille de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, la portée des produits et étendue, avantages de l’application, courbes de la ligne de vie technologique.

Les principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes comprennent DuPont, Alternative Foods, Ingredion, MGP , Kerry, Tate & Lyle, Corbion, Namaste Foods , J&K Ingredients, Inc., Fiberstar , Sunbloom Proteins GmbH, Fismer Lecithin , Tous les aliments américains, Ener-G Foods, Inc. et Bob’s Red Mill Natural Foods.

