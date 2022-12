Le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes croît avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 867,99 millions USD d’ici 2029.

Les substituts d’œufs à base de plantes comprennent uniquement les substituts d’œufs à base de plantes commerciaux et uniquement les produits qui sont étiquetés par les fabricants comme des substituts d’œufs à base de plantes ou des produits pour lesquels le substitut d’œuf est répertorié comme l’une des applications dans leurs descriptions de produits. Ils sont produits à partir de matières premières végétales telles que les isolats et concentrés de protéines, les amidons, les légumineuses, les céréales et autres.

Ils servent à la stabilisation, à la gélification, à l’émulsification et autres. Les œufs à base de plantes offrent divers avantages pour la santé, tels qu’ils sont sans cholestérol, sans allergènes et, par conséquent, sont choisis par les consommateurs souffrant de problèmes de santé liés au cholestérol ou souffrant d’allergie aux œufs. De plus, les œufs à base de plantes offrent une sécurité alimentaire élevée car ils sont fabriqués à partir de matières premières végétales et réduisent ainsi le risque de maladie d’origine alimentaire. De plus, ils sont écologiquement durables.

Les substituts d’œufs à base de plantes sont riches en calcium et en vitamine B12 et contiennent peu de matières grasses et zéro cholestérol. Par conséquent, sont préférés par de nombreux consommateurs pour les bienfaits pour la santé. Divers fabricants proposent des œufs à base de plantes dans différents emballages et préparés à partir de différentes sources végétales telles que des céréales, des légumineuses, des algues et autres.

De plus, la demande croissante de substituts d’œufs à base de plantes parmi les consommateurs en raison de ses bienfaits pour la santé, associée à la tendance croissante des aliments à base de plantes et des aliments végétaliens, sont les principaux facteurs qui animent le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord. Cependant, le manque de sensibilisation aux aliments à base de plantes peut entraver la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

Le rapport sur le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les stratégies décisions, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord

Sur la base du type d’œufs à base de plantes, le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en remplacement des œufs blancs, remplacement des jaunes d’œufs et remplacement complet des œufs. En 2022, le segment des substituts d’œufs blancs devrait dominer le marché en raison des avantages pour la santé des substituts d’œufs blancs. De plus, l’augmentation de la population végétalienne stimule la croissance du marché.

Sur la base de la forme, le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en poudre, liquide et autres. En 2022, la poudre a dominé le marché en raison de facteurs tels que sa facilité d’utilisation. De plus, les prix de la poudre sont abordables, ce qui stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse au niveau du pays du marché des substituts d’œufs à base de plantes

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du type, de la source, de la gomme utilisée, de la forme, de la fonction, de la nature, de la catégorie et de l’application. Le marché des substituts d’œufs est segmenté entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient connaître le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, car les principaux industriels se concentrent sur le développement de produits à base de plantes et végétaliens pour répondre aux demandes des consommateurs.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Substituts d’œufs à base de plantes

Le paysage concurrentiel du marché des substituts d’œufs à base de plantes en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets , la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications et la courbe de la ligne de vie technologique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des substituts d’œufs à base de plantes sont DuPont, Alternative Foods, Ingredion, MGP, Kerry, Tate & Lyle, Corbion, Namaste Foods., J&K Ingredients, Inc., Fiberstar, Sunbloom Proteins GmbH, Lécithine Fismer, All American Foods, Ener-G Foods, Inc. et Bob’s Red Mill Natural Foods.

