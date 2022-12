Le marché nord-américain des soins aux personnes âgées devrait atteindre un TCAC de 6,02% prévu d’ici 2029: tendances mondiales, taille, croissance, part, portée future et analyse des acteurs clés

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord ». » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le marché en pleine révolution exige les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur les soins aux personnes âgées en Amérique du Nord contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie, qui sont toutes dérivées de l’analyse des cinq forces de Porte. La définition du marché couverte par ce rapport sur les soins aux personnes âgées en Amérique du Nord donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Les sources de données et d’informations mentionnées dans le rapport North America Elderly Care sont très fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées devrait croître à un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La prise de conscience croissante des services de soins à domicile contribuera à stimuler la croissance du marché des soins aux personnes âgées.

Téléchargez un exemple de copie PDF de ce rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-elderly-care -marché

Aperçu du marché:

Les soins aux personnes âgées, également appelés soins aux personnes âgées, sont un service qui répond aux besoins et aux désirs des personnes âgées. Cela comprend les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les maisons de retraite (également appelées soins résidentiels), les soins palliatifs et les soins à domicile. Il comprend un large éventail de pratiques et d’institutions en raison de la grande variété des besoins en matière de soins aux personnes âgées et des perspectives culturelles sur les personnes âgées.

Les soins gériatriques sont définis comme les soins médicaux aux personnes âgées. La portée des soins s’est élargie pour inclure non seulement les besoins médicaux des personnes âgées, mais aussi leurs besoins psychologiques et sociaux. Les soins gériatriques englobent désormais une approche plus holistique pour faire face aux maladies du vieillissement et à ses effets que jamais auparavant. La gestion des soins gériatriques intègre les soins de santé et les soins psychologiques avec d’autres services nécessaires tels que le logement, les services de soins à domicile, les services nutritionnels, l’aide aux activités de la vie quotidienne, les programmes de socialisation et la planification financière et juridique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des soins aux personnes âgées sont

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Amedisys (États-Unis)

ECON Healthcare Group (Singapour)

Encompass Health Corporation (États-Unis)

EXTENDICARE (Canada)

Groupe LHC (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

ORPEA GROUPE (France)

Prolifique (États-Unis)

ElderCareCanada (Canada)

Centres de vie exceptionnels (États-Unis)

Chez vous

LLC (États-Unis)

Soins de santé à domicile BAYADA (États-Unis)

United Medicare Pte Ltd (Singapour)

Trinity Health (États-Unis)

Rosewood Care Group (États-Unis)

ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour) entre autres

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Conducteurs

L’augmentation des maladies chroniques chez les personnes âgées

L’augmentation des maladies chroniques dans la population âgée, la croissance de la population gériatrique et la sensibilisation accrue aux soins aux personnes âgées accéléreront probablement la croissance du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du changement de style de vie des personnes âgées. vers les soins aux personnes âgées et offre de multiples avantages tels que les soins à domicile, les soins infirmiers et autres.

La croissance des économies émergentes

L’expansion croissante et la croissance de la pénétration du marché dans les économies émergentes, ainsi qu’en raison de l’évolution du style de vie des personnes âgées, sont désormais enclines à s’occuper des personnes âgées et offrent de multiples avantages tels que les soins à domicile, les soins infirmiers, etc.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Investissements gouvernementaux

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de l’imagerie optique.

. Contraintes/Défis

La demande croissante d’établissements de soins résidentiels pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques telles que la démence et la maladie d’Alzheimer entravera très probablement la croissance du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’imagerie optique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-elderly-care-market

Développement récent

Age Care Labs a annoncé la finalisation de son acquisition d’Epoch Elder Care, un fournisseur de soins experts en matière de démence et de résidences-services pour personnes âgées, en août 2021.

NTUC Health a fusionné son portefeuille de marques de services de soins aux personnes âgées, Silver Circle, SilverACE, SilverCOVE et Care@Home, ainsi que les marques Unity, en une seule marque « NTUC Health » en 2020. Les individus et les familles auront plus facilement accès au gamme complète de soins aux personnes âgées et de services de vieillissement actif à la suite de cela.

Orange Valley Healthcare a reçu le Singapore Health Quality Service Award 2019 en 2019 pour ses efforts exceptionnels visant à fournir des soins et des services de qualité aux résidents.

Portée du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des soins aux personnes âgées est segmenté en fonction du type de produit, d’application et de services. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques et logements et appareils fonctionnels.

Un service

Soins à domicile

Soins institutionnels

Garderie adulte

Basé sur le service, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins à domicile, en soins institutionnels et en soins de jour pour adultes.

Application

Maladies cardiaques

Respiratoire

Diabète

Ostéoporose

Un cancer

Neurologique

Maladies rénales

Arthrite

Autres

Vérifiez la table des matières complète avec la liste des tableaux et des figures @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-elderly-care-market

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et les aperçus du marché du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord?

Qui sont les distributeurs, commerçants et marchands sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix des principaux fabricants du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord ? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord auxquelles sont confrontés les fournisseurs du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord? Quels sont les principaux facteurs qui animent l’industrie mondiale des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord? Quels sont les meilleurs acteurs du secteur des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord? Quelle est l’analyse des ventes, des revenus et des prix par type, application du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord ?

Parcourir les rapports sur les tendances :

https://www.digitaljournal.com/pr/963881/suture-passer-market-to-register-highest-cagr-growth-of-8-30-by-2028-analysis-by-segmentation-competitors-analysis- recherche-de-produits-et-tendances-futures/

https://www.digitaljournal.com/pr/963882/gene-therapy-market-to-register-highest-cagr-growth-of-24-1-by-2028-analysis-by-segmentation-competitors-analysis- recherche-de-produits-et-tendances-futures/

https://www.digitaljournal.com/pr/964316/dental-bone-graft-market-destin-to-reach-usd-1824-38-million-size-share-industry-growth-rate-demand-revenue- prévision-d’ici-2029/

https://www.digitaljournal.com/pr/964317/liquid-biopsy-market-projected-to-reach-usd-11-32-million-with-key-drivers-types-key-segment-size-share- croissance-défis-et-analyse-des-opportunités-d’ici-2029/

https://www.digitaljournal.com/pr/964318/veterinary-animal-vaccines-marketis-rising-with-highest-revenue-growth-of-usd-16-48-billion-with-significant-growth-shares- taille-tendances-revenu-opportunité-analyse-d’ici 2029/

https://www.digitaljournal.com/pr/964319/needle-free-injection-systems-market-to-register-highest-cagr-growth-of-15-46-by-2029-analysis-by-segmentation- analyse-des-concurrents-recherche-de-produits-et-tendances-futures/

https://www.digitaljournal.com/pr/964320/metabolic-testing-market-is-rising-with-highest-revenue-growth-of-usd-982-90-million-with-significant-growth-shares- taille-tendances-revenu-opportunité-analyse-d’ici 2029/

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com