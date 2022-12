Le marché nord-américain des soins aux personnes âgées augmentera à un TCAC impressionnant de 6,02 % d’ici 2029

Recherche complète de l’industrie sur le « marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord » publiée par Data Bridge Market research, y compris l’analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord Un rapport d’analyse approfondi du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord présente de nombreux avantages qui peuvent être projetés sur divers aspects de l’industrie des soins de santé. Il contient également une analyse, une estimation et une discussion sur les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché et la part de marché. Selon ce rapport d’analyse de marché, de nouveaux sommets devraient avoir lieu sur le marché nord-américain des soins aux personnes âgées. Il s’agit du rapport d’étude de marché le plus prometteur qui a été structuré comme prévu.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées augmentera à un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La prise de conscience croissante des services de soins à domicile contribuera à alimenter la croissance du marché des soins aux personnes âgées.

Un rapport de haut niveau sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord estime le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Ce rapport de l’industrie comprend également les principaux concurrents et présente les perspectives stratégiques et l’analyse des principaux facteurs influençant l’industrie des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord. Pour fournir une analyse de fond absolue de l’industrie nord-américaine des soins aux personnes âgées, ce rapport d’analyse de l’industrie comprend une évaluation du marché de la parentalité. Ce rapport détaillé se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique.

Schéma de marché : –

Les soins aux personnes âgées, également appelés soins aux personnes âgées, sont un service qui répond aux besoins et aux désirs des personnes âgées. Cela comprend les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les maisons de retraite (également appelées soins résidentiels), les soins palliatifs et les soins à domicile. Il comprend un large éventail de pratiques et d’institutions en raison de la grande variété de besoins en matière de soins aux personnes âgées et de perspectives culturelles sur les personnes âgées.

Les soins gériatriques sont définis comme les soins médicaux aux personnes âgées. La portée des soins a été élargie pour inclure non seulement les besoins médicaux des personnes âgées, mais aussi leurs besoins psychologiques et sociaux. Les soins gériatriques adoptent désormais une approche plus holistique que jamais pour traiter les maladies du vieillissement et ses effets. La gestion des soins gériatriques intègre les soins de santé et les soins psychologiques à d’autres services nécessaires tels que le logement, les services de soins à domicile, les services de nutrition, l’aide aux activités de la vie quotidienne, les programmes de socialisation et la planification financière et juridique. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées

d’Amérique du Nord sont Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) Amedisys (USA) ECON Healthcare Group (Singapour)

Encompass Health Corporation (États-Unis)

EXTENDICARE (Canada)

LHC Group, Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

ORPEA GROUPE (France)

Prolifico (États-Unis)

ElderCareCanada (Canada)

Exceptional Living Centers (États-Unis)

Right at Home, LLC (États-Unis) BAYADA

Soins de santé à domicile (États-Unis)

United Medicare Pte Ltd (Singapour)

Trinity Health (États-Unis)

Rosewood Care Group (États-Unis)

ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)

Personnes âgées nord-américaines des facteurs clés suivants du marché nord-américain des soins aux personnes âgées

description commerciale

Une description détaillée des activités et des divisions commerciales de la

stratégie d’entreprise

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Principaux concurrents

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Principaux sites et filiales

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Chapitre 4: Segmentation du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus basée sur les types et les applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Objectifs du rapport

Analyser et prévoir soigneusement la taille du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord en valeur et en volume.

Estimer les parts de marché des principaux segments des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord montrant

le développement du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micromarchés en termes de leurs contributions au marché nord-américain des soins aux personnes âgées, de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

Fournir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de l’industrie nord-américaine des soins aux personnes âgées.

Fournir une évaluation approfondie des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain des soins aux personnes âgées, y compris la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

