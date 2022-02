Le marché nord-américain des SoC d’infodivertissement automobile 2020 devrait refléter une expansion holistique au cours de l’année à venir: Infineon Technologies AG, Intel Corporation, NEC Corporation, NVIDIA Corporation

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché SoC de l’infodivertissement automobile en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché SoC d’infodivertissement automobile en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le SoC d’infodivertissement automobile est une puce intégrée conçue pour les services d’information, de téléphonie et de divertissement dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Il s’agit d’un système de substrat électronique complet contenant des fonctions analogiques, numériques, mixtes et de radiofréquence. Le SoC d’infodivertissement automobile consomme moins d’espace et de surface que les conceptions multi-puces. Le SoC est largement utilisé dans les systèmes embarqués et l’Internet des objets pour l’informatique automobile.

savoir comment la pandémie de COVID-19 aura un impact sur le marché nord-américain des SoC d’infodivertissement automobile | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW00080

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché SoC d’infodivertissement automobile en Amérique du Nord. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché nord-américain de l’infodivertissement automobile SoC pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. .

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Infineon Technologies AG

• Société intel

• NEC Corporation

• NVIDIA Corporation

• NXP Semiconductors N.V.

• Qualcomm incorporé

• Société d’électronique Renesas

• STMicroelectronics N.V.

• Texas Instruments Incorporé

• Industries des composants semi-conducteurs, LLC (ON Semiconductor)

Segmentation du marché SOC de l’infodivertissement automobile :

Par type d’installation

• Au tableau de bord

• Siège arrière

Par demande

• Unité principale

• eCockpit

• Systeme audio

• Les autres

Obtenez un exemple de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW00080

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché SoC d’infodivertissement automobile en Amérique du Nord.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

https://www.businessmarketinsights.com/

https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/