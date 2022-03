Le marché nord-américain des serrures RFID devrait générer des revenus débordants d’ici 2027 Dormakaba Holding AG., Onity Inc., Samsung Group

Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les économies considérées en Amérique du Nord. La région contribue de manière significative au marché des serrures RFID, principalement en raison de la présence de fournisseurs de systèmes de verrouillage intelligents, notamment Digilock, Onity Inc. et Senseron. Des facteurs tels que la contribution continue des géants de la technologie aux avancées technologiques ont créé un émoi sur le marché concurrentiel de la région ; la population de cette région est plus encline aux développements technologiques en raison du pouvoir d’achat élevé, ce qui déclenche l’urbanisation dans la région. Les organismes gouvernementaux en Amérique du Nord investissent des sommes importantes dans le développement d’infrastructures commerciales, notamment des hôtels, des immeubles de bureaux, des services publics et des commerces de détail, ainsi que des propriétés résidentielles.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché sont :

• Assa Abloy AB

• Digilock (Security People, Inc.)

• Dormakaba Holding AG.

• Onity Inc.

• Groupe Samsung

• Senseon (Accuride International Inc.)

Segmentation du marché des serrures RFID en Amérique du Nord

Marché des serrures RFID en Amérique du Nord – Par dispositifs d’accès

Cartes-clés

Téléphones portables

Porte-clés

Marché des serrures RFID en Amérique du Nord – Par utilisateur final

Hospitalité

Résidentiel

Fabrication

Vendre au détail

Automobile

Aérospatial et Défense

Gouvernement et utilité publique

Les autres

La migration des personnes exige de nouveaux lieux de travail, logements et magasins, ce qui entraîne la nécessité de solutions de sécurité et d’accès dans les bâtiments pour empêcher l’entrée non autorisée. Cela dit, les systèmes de verrouillage intelligents sont de plus en plus installés dans les appartements, les maisons, les entrepôts, les immeubles de bureaux, les hôtels et bien d’autres endroits. De plus, le développement des serrures numériques à pavé tactile, des serrures à empreintes digitales, des cartes RFID et d’autres serrures intelligentes offre une commodité supplémentaire aux utilisateurs, car il n’est pas nécessaire de mémoriser le mot de passe ou de porter une clé. La croissance des solutions de sécurité d’accès est évidente dans les secteurs résidentiels et commerciaux où le potentiel d’adoption de la connectivité augmente, ce qui stimule la demande de produits de sécurité pour la maison intelligente, tels que les serrures connectées.

REMARQUE : Nos analystes qui surveillent la situation dans le monde expliquent que le marché créera une perspective conservatrice pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une explication plus détaillée du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

