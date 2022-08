Le marché nord-américain des seringues préremplies atteindra près de 2,4 milliards de dollars américains d’ici 2028 à un TCAC de 6,01 %

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des seringues préremplies augmentera à un TCAC de 6,01 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 2,4 milliards USD d’ici 2028 . Désigne une seringue à usage unique contenant la substance à injecter. Il s’agit de nouveaux dispositifs permettant de délivrer des médicaments plus fiables, sûrs, économiques, stériles, pratiques, sûrs et abordables.

Les avantages croissants de l’utilisation de seringues préremplies traditionnelles et la prévalence croissante des maladies chroniques sont des facteurs majeurs qui influencent la croissance du marché des seringues préremplies. En outre, l’utilisation croissante de médicaments injectables, la croissance du marché national des soins de santé , l’adoption croissante de l’automédication et de la numérisation, ainsi que les progrès technologiques sont les principaux moteurs de la croissance du marché. Seringue préremplie. .

Portée du marché des seringues préremplies en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des seringues préremplies en Amérique du Nord est segmenté en fonction du matériau, de la conception, du type, du traitement, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Le marché des seringues préremplies est segmenté en fonction des matériaux en seringues préremplies en verre, seringues préremplies à base de polymère et seringues préremplies en plastique.

Sur la base de la conception, le marché des seringues préremplies est segmenté en seringues préremplies à lumière unique, seringues préremplies personnalisées et seringues préremplies à double lumière.

Sur la base du type, le marché des seringues préremplies est segmenté en seringues préremplies traditionnelles et en seringues préremplies de sécurité.

Sur la base de la thérapeutique, le marché des seringues préremplies est segmenté en macromolécules et petites molécules.

Sur la base de l’application, le marché des seringues préremplies est segmenté en anticorps monoclonaux, polyarthrite rhumatoïde, réactions allergiques, cancer , diabète, sclérose en plaques, vaccins et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché des seringues préremplies est segmenté en hôpitaux , pharmacies par correspondance et centres de chirurgie ambulatoire.

Analyse au niveau du pays du marché des seringues préremplies en Amérique du Nord

Le marché des seringues préremplies en Amérique du Nord est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, matériau, conception, type, traitement, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des seringues préremplies en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des seringues préremplies en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de la popularité croissante des seringues préremplies en verre. Le Canada devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison des dépenses élevées en médicaments injectables, du besoin croissant de sécurité des patients et de l’adoption croissante des seringues préremplies.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Seringues préremplies en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Seringues préremplies en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , le domaine d’application. Les points de données présentés ci-dessus concernent uniquement l’approche de la société sur le marché nord-américain des seringues préremplies.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des seringues préremplies en Amérique du Nord sont Dätwyler Holding Inc., BD, Stevanato Group, WIPO, NIPRO, Bayer AG, MedPro Group, SCHOTT AG, Gerresheimer AG, Haselmeier, Catalent, Inc, Baxter, Medtronic, West Services pharmaceutiques, Inc., Terumo Corporation, etc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

