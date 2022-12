Le marché nord-américain des revêtements de conteneurs maritimes augmentera à un TCAC de 3,7% d’ici la fin de l’année 2029 Les doublures de conteneurs peuvent être utilisées pour emballer toutes sortes d'aliments secs tels que le blé, le riz, le café, les légumineuses, le sucre et d'autres aliments. Pour un emballage sûr et sans contamination, les doublures de conteneurs offrent une solution d'emballage rentable, protectrice et précieuse.

Les doublures de conteneurs peuvent être utilisées pour emballer toutes sortes d’aliments secs tels que le blé, le riz, le café, les légumineuses, le sucre et d’autres aliments. Pour un emballage sûr et sans contamination, les doublures de conteneurs offrent une solution d’emballage rentable, protectrice et précieuse. La prévalence croissante des revêtements de conteneurs dans l’industrie alimentaire et agricole et l’augmentation des activités de transport devraient stimuler le marché nord-américain des revêtements de conteneurs maritimes

Le rapport sur le marché des revêtements de conteneurs maritimes en Amérique du Nord fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, géographique expansions et innovations technologiques sur le marché.

Définition du marché

Les doublures de conteneurs sont le moyen le plus économique d’emballer et de transporter des produits secs et fluides en vrac. Ils sont d’une importance primordiale en ce qui concerne les exigences d’emballage pour les livraisons en vrac de marchandises et d’autres matériaux. Lorsque des marchandises sont déplacées d’un lieu géographique à un autre, elles entrent naturellement en contact avec des éléments naturels tels que l’huile, la poussière, l’air et le sol, qui peuvent tous ruiner ou dégrader la qualité des marchandises.

Il est possible qu’une contamination excessive rende souvent les marchandises inadaptées. Pour éviter que les marchandises transportées ne soient rejetées par les autorités, il est très important que les marchandises répondent aux normes de qualité fixées par le gouvernement compétent du pays de destination. Pour éviter toutes ces situations, des doublures de conteneurs en vrac sont utilisées comme couche protectrice. En utilisant des doublures de conteneurs en vrac pour le transport, les marchandises sont conservées en toute sécurité et la contamination est complètement évitée.

Dynamique du marché des revêtements de conteneurs maritimes en Amérique du Nord

Conducteurs

Prévalence croissante des doublures de conteneurs dans l’industrie alimentaire et agricole

Les revêtements de conteneurs maritimes sont devenus de plus en plus populaires dans l’industrie du transport maritime, en particulier dans l’alimentation et l’agriculture. Les produits et articles alimentaires doivent être transportés avec des chaînes et des précautions bien entretenues pour maintenir leur qualité et leur sécurité alimentaire. De même, dans l’industrie agricole, le transport de semences, d’engrais et de divers produits chimiques doit être transporté avec soin et manipulé avec précaution.

Les doublures de conteneur empêchent l’humidité, la température et toute autre contamination dans la marchandise. Divers fabricants fournissent de tels revêtements de conteneurs selon les besoins des utilisateurs finaux pour diverses applications. La large applicabilité des revêtements de conteneurs dans l’alimentation et l’agriculture entraîne une augmentation de la demande et devrait stimuler la croissance du marché

Des opportunités

Initiatives stratégiques des principales organisations

L’acceptation et l’utilisation intensive des revêtements de conteneurs maritimes sur le marché ont augmenté la demande pour le produit. Pour répondre à ces demandes selon les besoins des utilisateurs finaux liés à diverses applications, il est utilisé pour ; les fabricants prennent des décisions stratégiques et proposent des produits nouveaux et innovants sur le marché.

Demandes croissantes de grands emballages pour les marchandises en vrac

Les doublures de conteneurs empêchent la contamination des marchandises et autres produits transportés après l’emballage. Il protège la cargaison en vrac de l’humidité et garantit que la cargaison est expédiée de manière sûre et hygiénique. Avec les doublures de conteneurs, très peu de manipulation est nécessaire lors de l’expédition, ce qui facilite toutes les opérations. Les fabricants proposent des doublures de conteneurs de différentes conceptions et tailles pour transporter des marchandises en vrac tout en garantissant la sécurité des produits. Par conséquent, la demande croissante de grands emballages pour les marchandises en vrac pourrait créer des opportunités pour le marché nord-américain des conteneurs maritimes.

Impact post-COVID-19 sur le marché des revêtements de conteneurs maritimes en Amérique du Nord

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du verrouillage, la fabrication et la production de nombreuses petites et grandes entreprises ont été interrompues ainsi que la demande de revêtements de conteneurs maritimes a diminué car les activités d’expédition et de transport ont été gravement affectées en raison des mesures de quarantaine, qui ont influencé le marché. En raison de la modification de nombreux mandats et réglementations, les fabricants peuvent concevoir et lancer de nouveaux produits sur le marché, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Portée du marché des revêtements de conteneurs maritimes en Amérique du Nord

Taper

Doublures de conteneurs en polypropylène (PP)

Doublures de conteneurs en polyéthylène (PE)

Autres

Application

Aliments et boissons

Produits chimiques

Minéraux

Agricole

Autres

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Revêtement de conteneurs maritimes en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché des conteneurs maritimes en Amérique du Nord fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché nord-américain des revêtements de conteneurs maritimes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain des revêtements de conteneurs maritimes sont BERRY GLOBAL INC., Eceplast, Greif, LC Packaging, Thrace Group et United Bags Inc., entre autres.

