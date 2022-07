Le marché nord-américain des revêtements aérospatiaux devrait croître à un TCAC de 6,2 % pour atteindre 968,01 millions de dollars américains de 2021 à 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des revêtements aérospatiaux en Amérique du Nord jusqu’en 2027 – Analyse de l’impact du COVID-19 et de l’Amérique du Nord (APAC) – Par type de résine (époxy, polyuréthane, autres) » ; Technologie (revêtement liquide, revêtement en poudre); Utilisateur final (aviation commerciale, aviation militaire, aviation générale) et pays », le marché était évalué à 602,81 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 968,01 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements sur le marché.

Les aéronefs doivent résister à des contraintes climatiques élevées qui endommagent généralement la surface métallique, entraînant des réparations et un entretien fréquents. Les revêtements aérospatiaux offrent une haute résistance à la corrosion, aux rayons ultraviolets et au soleil, au brouillard et à d’autres conditions météorologiques défavorables. Le revêtement aérospatial protège non seulement l’avion, mais réduit également le poids de l’avion, ce qui contribue à réduire les émissions de CO2. L’exigence de revêtements pour les avions est également due à l’évolution de la réglementation environnementale. Les revêtements aérospatiaux sont conçus pour empêcher les fluctuations de température, la pression d’air variable et les instabilités d’air variables. La miniaturisation, la précision et la haute résistance sont devenues les caractéristiques importantes du revêtement aérospatial.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Akzo Nobel SA

BASF SE

Hardide plc

Henkel AG & Co. KGaA

Revêtements Hentzen

IHI Ionbond SA

Groupe Mankiewicz

PPG Industries, Inc.,

La société Sherwin-Williams

Zircotec

Segmentation du marché des revêtements aérospatiaux en Amérique du Nord

Par type de résine

Époxy

Polyuréthane

Les autres

Par technologie

Revêtement liquide

Revêtement en poudre

Par utilisateur final

Aviation commerciale

Aviation militaire

L’aviation générale

