Le marché nord-américain des pompes à perfusion atteindra 28,3 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029 avec un TCAC de 10,0 %

Une pompe à perfusion est un dispositif médical utilisé pour administrer des quantités précises de liquides ou de solutions à des problèmes médicaux dans le corps d’un patient. Les pompes à perfusion sont essentielles car elles limitent le risque d’erreur médicale et sont utilisées dans des situations médicales essentielles, telles que celles impliquant un risque de décès.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des pompes à perfusion atteindra 28,3 milliards de dollars en 2029 contre 13,2 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’équipe de recherche sur les rapports de marché organisée par Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-infusion-pumps-market

Dynamique du marché des pompes à perfusion

chauffeur

Augmentation de la population gériatrique et augmentation du nombre de patients

Des maladies telles que le diabète causées par des modes de vie malsains devraient accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la demande croissante de diagnostics précis contribuera à l’expansion du marché. En outre, l’augmentation des activités de R&D et les progrès de la technologie médicale devraient offrir de nombreuses nouvelles opportunités qui influenceront la croissance du marché des pompes à perfusion de 2022 à 2029.

Augmentation de l’adoption des pompes à insuline

Le marché nord-américain des pompes à perfusion d’insuline est tiré par la croissance de services tels que les cliniques, les centres de perfusion et les pharmacies de perfusion. Les pompes à perfusion sont très demandées dans les centres de perfusion, les maisons de retraite et les centres de soins pour personnes âgées en raison de l’importance croissante accordée à la rentabilité et au besoin de soins médicaux spécialisés pour les patients à domicile ou à proximité.

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques

Alors que la population mondiale de personnes âgées continue de croître, la demande de pompes à perfusion sur le marché mondial augmente également. Cette tendance peut s’expliquer par le fait que les personnes âgées nécessitent souvent une administration intraveineuse plutôt qu’orale.

Chance

L’incidence croissante des maladies chroniques et le nombre croissant d’interventions chirurgicales stimulent l’expansion du marché des pompes à perfusion. Cependant, les rappels fréquents de produits de pompes à perfusion et les restrictions réglementaires strictes devraient avoir un impact négatif sur la croissance du marché. D’autre part, le développement d’aiguilles pour stylos à faible coût devrait stimuler la croissance du marché nord-américain des pompes à perfusion au cours des prochaines années.

Portée du marché nord-américain des pompes à perfusion

Le marché des pompes à perfusion est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier l’application des segments de marché clés.

conicité

pompe à débit

pompe entérale

Pompe d’analgésie contrôlée par le patient (PCA)

Pompe à insuline

Pompe à déplacement positif

pompe intelligente

pompe élastique

Pompe à injection

Accessoires

application

Diabète

chimiothérapie

Maladie gastro-intestinale

Pédiatrie

utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Centre de Chirurgie Ambulatoire

soins à domicile

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-infusion-pumps-market

Analyse régionale / aperçu du marché Pompe à perfusion

Le marché Pompe à perfusion est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des pompes à perfusion sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pompe à perfusion

Le paysage concurrentiel du marché Pompe à perfusion fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des pompes à perfusion.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pompes à perfusion sont :

Baxter (États-Unis)

Braun Medical AG (Allemagne)

ICU Medical (États-Unis)

Fresenius Kabi Afrique du Sud (Privée) Ltd (Allemagne)

Smiths Medical (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Moog Corporation (États-Unis)

AVNS (États-Unis)

NIPRO (Japon)

Terumo Corporation (Japon)

Société de matériaux d’isolation (États-Unis)

Ypsomed Holding SA (Suisse)

Tandem Diabetes Care Inc. (États-Unis)

JMS Co., Ltd. (Japon)

Dispositifs médicaux Micrel (Grèce)

InfuTronix Solutions LLC (États-Unis)

Zyno Medical LLC (États-Unis)

Roche Diagnostics (Suisse)

Teleflex, Inc. (États-Unis)

Mindray Medical International Co., Ltd. (Chine)

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-infusion-pumps-market

Principaux liens vers les rapports sur les soins de santé : –

https://telegra.ph/Healthcare-Cognitive-Computing-Market-Upcoming-Trends-Growth-Drivers-and-Challenges-Forecast-to-2029-07-04

https://telegra.ph/Irradiation-Apparatus-Market-Industry-Analysis-Size-Share-Growth-Trends-and-Forecast-2028-07-04

https://telegra.ph/Luciferase-Assay-Kits-Market-Analysis-Trends-and-Opportunities-and-Forecast-to-2028-07-04

https://telegra.ph/Protein-Stability-Analysis-Market-Growth-Drivers-Opportunities-and-Forecast-Analysis-to-2028-07-04

https://telegra.ph/Thrombotic-Thrombocytopenic-Purpura-Moschcowitz-Disease-Market-Business-Trends-Demand-Research-Analysis-Regional-Analysis-and-Fo-07-25

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Le moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research se positionne comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et novatrice avec une résilience inégalée et une approche intégrée. Nous sommes déterminés à exploiter les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus décisionnel simple. Data Bridge est le produit d’une ingéniosité et d’une expérience pures qui ont été formulées et construites à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous servons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 dans le monde et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui apprécient notre service et font confiance à notre travail acharné. Nous sommes satisfaits de notre brillant taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : -corporatesales@databridgemarketresearch.com