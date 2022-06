Le marché nord-américain des pilules amaigrissantes devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché nord-américain des pilules amaigrissantes devrait passer de 466,95 millions de dollars américains en 2021 à 949,03 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,7 % de 2021 à 2028.

Les connaissances des consommateurs sur l’importance du bien-être et de la prévention des maladies augmentent avec la disponibilité et l’application croissantes de portails de médecine en ligne et de sites Web d’organismes de santé pour consultation. Ils sont devenus plus soucieux de leur santé et adoptent une approche proactive du traitement et de la prévention des maladies. De plus, la popularité croissante du fitness, de la musculation et des sports spécialisés (« de la santé à la forme ») chez les personnes âgées de 20 à 40 ans augmente le besoin de pilules amaigrissantes et de suppléments qui les aident à atteindre leurs objectifs esthétiques et à améliorer leurs performances. Le nombre d’amateurs de gym et de fitness a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. Plusieurs entraîneurs et professionnels du fitness recommandent la prise de pilules amaigrissantes pour perdre du poids. Les acteurs de l’industrie des pilules amaigrissantes en Amérique du Nord sont susceptibles d’introduire de nouvelles variétés de pilules amaigrissantes au cours de la prochaine décennie.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Pfizer Inc. (Arena Pharmaceutical GMBH)

Novo Nordisk A/S

Gélèse

VIVUS LLC

GlaxoSmithKline plc

Lovat Health Sciences International Inc.

TEVA Industries Pharmaceutiques LTD

Currax Pharmaceutique LLC

Soins de santé de Chong

Laboratoires Zoller

Segmentation du marché des pilules amaigrissantes en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des pilules amaigrissantes est segmenté en type de produit, application, tranche d’âge, canal de distribution et pays. En fonction du type de produit, le marché nord-américain des pilules amaigrissantes est segmenté en médicaments sur ordonnance, en suppléments à base de plantes et en vente libre. Le segment des ordonnances a dominé le marché en 2020. Sur la base de l’application, le marché nord-américain des pilules amaigrissantes est segmenté en suppression de l’appétit, blocage des graisses, pilules augmentant le métabolisme, etc. Le segment de la suppression de l’appétit a dominé le marché en 2020. En fonction du groupe d’âge, le marché nord-américain des pilules amaigrissantes est divisé en adultes et adolescents. Le segment des adultes a dominé le marché en 2020. Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain des pilules amaigrissantes est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail et pharmacies. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2020. Selon les pays, le marché nord-américain des pilules amaigrissantes est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le segment américain a dominé le marché en 2020.

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Paysage concurrentiel Le marché des pilules amaigrissantes en Amérique du Nord présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

