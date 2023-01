Le marché nord-américain des pieux vissés connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

«

Marché des pieux vissés en Amérique du Nord, par type (pieux vissés de type combinaisons SS-RS, pieux vissés de type SS (arbre carré), pieux vissés de type RS (arbre rond), pieux à déplacement hélicoïdal cimenté (pieux HGD), autres), système Helices ( Hélices simples, hélices multiples), techniques d’installation ( compression et tension, compression uniquement, tension uniquement), techniques d’ajustement (courbure standard, barre Reid), canal de distribution (commerce en ligne, magasins spécialisés, distributeurs tiers, autres), Application (bâtiment et construction, services publics, chemins de fer, chaussée, ponts, agriculture, marine, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Les pieux vissés sont un élément de fondation construit à l’aide d’arbres en acier avec des vols hélicoïdaux. Ils sont principalement préférés dans la construction urbaine en raison de leur meilleure capacité de déplacement, de leur capacité de charge, d’une perturbation minimale du site, de leur capacité de charge immédiate et de leur installation rapide. Actuellement, on observe que de nombreux constructeurs optent pour des pieux vissés lorsqu’il y a des contraintes de temps pour leurs projets de construction. Les principaux acteurs du marché offrent divers services avec leurs machines uniques pour chaque type spécifique de travaux de fondation dans des conditions géologiques données, mais l’arrivée de nouveaux acteurs au cours de la dernière décennie avec un service de qualité, fournissant des solutions rentables et l’achèvement des travaux dans un délai donné marque une nouvelle phase du marché.

À l’heure actuelle, l’urbanisation croissante à travers le monde a accru la demande de pieux vissés, car ils offrent des capacités d’installation rapides aux fournisseurs de services. De plus, la croissance continue du secteur commercial tel que les parcs solaires, les soins de santé, les parcs d’activités, les institutions et la construction agricole a accru l’implication des pieux vissés dans la construction des fondations. Data Bridge Market Research analyse que le marché des pieux vissés en Amérique du Nord augmentera à un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (combinaisons SS-RS type pieux vissés, pieux vissés type SS (arbre carré), pieux vissés type RS (arbre rond), pieux vissés hélicoïdaux cimentés (pieux HGD), autres), système d’hélices (hélices simples, hélices multiples ), Techniques d’installation (compression et tension, compression uniquement, tension uniquement), techniques d’ajustement (courbure standard, barre Reid), canal de distribution (commerce électronique, magasins spécialisés, distributeurs tiers, autres), application (bâtiment et construction, services publics , Chemins de fer, Chaussée, Ponts, Agriculture, Marine, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique Acteurs du marché couverts Bauer AG (Allemagne), Piling Inc. (États-Unis), Goliathtech Inc. (Canada), BC Helical Piles Ltd. (Canada), Inland Screw Piling. (Canada), Magnum Piering (États-Unis), Franki Foundations (Belgique), Ideal Foundation Systems (États-Unis), Keller Management Services LLC (États-Unis), Alberta Screw Piles Ltd. (Canada), Almita Piling Inc. (Canada), Roterra Piling Ltd. (Canada), HPS (Canada), Hubbell (États-Unis) et Twister Piling Inc. (Canada)

Dynamique du marché des pieux vissés

Conducteurs

Urbanisation croissante à travers le monde

La population croissante à travers le monde et la majorité de la population se déplaçant vers les zones urbaines pour de meilleures opportunités et un meilleur niveau de vie ont un impact positif sur le marché et ont conduit à une urbanisation croissante constante à travers le monde, ce qui accélère la croissance du marché.

La popularité croissante des fermes solaires et de la construction agricole

La nature limitée des combustibles fossiles dans l’environnement et la demande alimentaire dans le monde en raison de l’augmentation de la population ont poussé les pays du monde à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces situations. L’augmentation de la popularité des fermes solaires et de la construction agricole en est le résultat et stimule la croissance du marché.

Demande croissante de travaux de construction sans bruit

La croissance des activités de construction à travers le monde et dans la région a entraîné une augmentation de la pollution sonore difficile à contrôler, ce qui a entraîné la demande de travaux de construction sans bruit. Les pieux hélicoïdaux dans la construction utilisent une technique de déplacement sans bruit et minimisent donc la population de bruit causée par la construction et ce facteur devrait stimuler la croissance du marché.

Opportunités

Prévalence croissante des pieux vissés/hélicoïdaux dans l’industrie pétrolière et gazière

L’industrie pétrolière et gazière est considérée comme le plus grand secteur au monde et a besoin d’une bonne infrastructure pour être fonctionnelle. Ce secteur a besoin de multiples infrastructures telles que des bâtiments, des installations et des réservoirs pour stocker ces productions. Cela peut fournir une opportunité lucrative pour la croissance du marché des vis.

Contraintes/Défis

Cependant, le principal facteur de défi affectant la croissance du marché est l’obstacle offert par le facteur géologique de la région, tel que le type de sol et son comportement de déformation, le type de roche et son comportement de déformation, pendant et après l’installation des pieux. De plus, la demande de main-d’œuvre qualifiée et d’équipes contractuelles pour le projet de pieux entrave la croissance du marché dans la région. En outre, le coût fluctuant des matières premières telles que l’acier, le fer, entre autres, pour la fabrication de pieux vissés est l’un des facteurs limitant la croissance du marché des pieux vissés dans la région Amérique du Nord.

Impact de Covid-19 sur le marché des pieux vissés en Amérique du Nord

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des pieux vissés en Amérique du Nord. Les confinements et l’isolement pendant les pandémies ont non seulement compliqué la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans la région, mais ont également ralenti le rythme des tests, du développement et de la production des produits finaux. Cela a entraîné le retard de nombreux projets en cours proposés par les fournisseurs de services de pieux vissés. Mais avec l’amélioration de la situation à travers le monde, le développement et la production ont atteint la phase requise, mais il est indéniable que le marché des pieux vissés en Amérique du Nord a beaucoup souffert du COVID-19.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2017, Hubbell Incorporated a conclu un accord définitif pour acquérir Aclara Technologies LLC. Grâce à cette acquisition, la société va intégrer les solides relations clients et les solutions d’infrastructure intelligentes d’Aclara dans le portefeuille d’énergie et de services publics de Hubbell. La société devrait générer plus de revenus dans le segment Pile à la suite de cette acquisition et peut se présenter comme un acteur solide dans la région Amérique du Nord.

En décembre 2020, Alberta Screw Piles Ltd. a été sélectionnée pour le plus grand projet solaire au Canada, Claresholm Solar Project. Dans le cadre de ce projet de construction, l’entreprise a dû installer un système de 53 000 pieux vissés pour supporter 477 000 modules solaires. Cela a fait de l’entreprise un favori du gouvernement car cela a été fait à une période déterminée et l’entreprise s’est forgé un nom de premier plan sur le marché canadien des pieux vissés, ce qui lui a valu une croissance importante.

