Le marché nord-américain des œufs devrait croître de 5,2 % d’ici la fin de 2028

Le marché nord-américain des œufs de Data Bridge devrait croître de 5,2 %, stimulé par des facteurs tels qu’un nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé. Le marché des œufs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché des œufs a fait preuve d’une pénétration exceptionnelle dans des pays comme les États-Unis. Automatisation accrue des industries de la volaille et de la transformation dans les pays développés. Dans les pays en développement, l’utilisation croissante des œufs dans l’industrie alimentaire crée des opportunités pour le marché nord-américain des œufs.

Selon Data Bridge Market Research, le marché américain des œufs détient la plus grande part de marché. Le leader du marché est Cal-Maine Foods, Inc. avec une part de marché estimée à environ 9,92 %. La société a réalisé d’excellentes ventes grâce à une large gamme d’applications dans le domaine médical.

Tendances affectant le marché

Maintenant, la question est de savoir quels autres pays sont ciblés par Versova, suivis de Cal-Maine Foods, Inc. ROSE ACRE FARMS ? Data Bridge Market Research a prédit une forte croissance du marché nord-américain des œufs, les leaders du marché ciblant les États-Unis et le Canada comme prochaines sources de revenus pour 2021.

Le marché des œufs devient chaque année plus compétitif avec des entreprises comme Cal-Maine Foods, Inc. et ROSE ACRE FARMS qui dominent le marché des œufs. Les nouveaux rapports d’études de marché de Data Bridge mettent en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché Oeufs.

En décembre 2020, Rose Acre Farms s’est associée à Benson Hill, une entreprise de technologie alimentaire qui libère la diversité génétique de la nature avec son principal moteur d’innovation alimentaire. Cette collaboration a aidé l’entreprise à accroître sa capacité de traitement et à développer son infrastructure de chaîne d’approvisionnement.

Portée du marché des œufs

Toutes les analyses pays par pays du marché Oeufs sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Selon le type de produit, le marché nord-américain des œufs est segmenté en œufs en coquille et en œufs transformés. Sur la base de l’origine, le marché nord-américain des œufs est segmenté en œufs de légumes et œufs d’animaux. Sur la base de la catégorie, le marché nord-américain des œufs est segmenté en conventionnel et biologique.

Selon le type d’emballage, le marché nord-américain des œufs est segmenté en plateaux, boîtes et cartons, canettes, bouteilles, sacs et autres. Sur la base de la spécialité, le marché nord-américain des œufs est segmenté en sans gluten, faible en cholestérol, riche en protéines et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain des œufs est segmenté dans les secteurs de la vente au détail/domestique et de l’hôtellerie. Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain des œufs est segmenté en détaillants en magasin et détaillants hors magasin (en ligne).

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des œufs jusqu’en 2028

La taille du marché

Normes et évolutions du marché

Tests de marché dans différentes régions

Etude sur les principaux fournisseurs et disrupteurs

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

fermes d’acre rose

verset

La nourriture de Rembrandt

Juste mange, Inc.

nabati

aliments naturels atlantiques

Méthodologie de recherche : marché nord-américain des œufs

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour plus d’informations, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

La principale méthode de recherche employée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché, les normes de mesure, l’analyse descendante et l’analyse de l’engagement des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, faites une demande pour parler avec nos experts de l’industrie.

