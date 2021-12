Le marché nord-américain des nutraceutiques devrait s’améliorer avec une augmentation des revenus de 173 709,7 millions de dollars US d’ici 2027 | Amway, The Nature’s Bounty, General Mills, Danone, Abbott

usiness Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché des nutraceutiques en Amérique du Nord » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des nutraceutiques au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le marché nord-américain des nutraceutiques représente 93 520,1 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 173 709,7 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les nutraceutiques sont des aliments médicalement ou nutritionnellement actifs. Cet aliment fonctionnel est enrichi d’ingrédients probiotiques et prébiotiques et est consommé pour maintenir la santé intestinale. Il aide à réduire le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Il apporte également des bienfaits physiologiques. Ils sont de plusieurs types, à savoir les aliments fonctionnels, les boissons fonctionnelles, les compléments alimentaires, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. Ils ont également un large éventail d’applications dans le bien-être général, la beauté et l’anti-âge, la gestion du poids, la santé digestive et le sport et l’énergie. Le marché des nutraceutiques connaît une croissance rapide à un rythme plus rapide au cours des dernières années.

Meilleurs profils d’entreprises :

Amway

La Nature’s Bounty Co.

Herbalife International d’Amérique, Inc.

General Mills, Inc.

Kellogg Co.

Abbott

Nestlé SA

Danone SA

GlaxoSmithKline plc.

Helion Nutraceuticals, LLC.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché nord-américain des nutraceutiques. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché Nutraceutiques en Amérique du Nord.

SEGMENTATION DU MARCHÉ NUTRACEUTIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché des nutraceutiques, par type

Nourriture fonctionnelle

Boissons fonctionnelles

Compléments alimentaires

Soins personnels et produits pharmaceutiques

Marché des nutraceutiques, par application

Bien-être général

Beauté et Anti-âge

Gestion du poids

Santé digestive

Sport et énergie

La recherche sur le marché nord-américain des nutraceutiques se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des nutraceutiques en Amérique du Nord en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché nord-américain des nutraceutiques.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional des nutraceutiques en Amérique du Nord en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse par segment vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des nutraceutiques en Amérique du Nord examine les scénarios réglementaires changeants pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Raisons d’acheter ce rapport

Souligne les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché nord-américain des nutraceutiques, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché régional, associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial pour les composants, le type et les utilisateurs finaux.

