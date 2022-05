Le marché nord-américain des lampes de poche à LED devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2027: rapport exclusif de Business Market Insights

Le rapport d’étude sur le marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord par Business Market Insights comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2019 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord.

Le marché nord-américain des lampes de poche à LED représentait 385,2 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 516,5 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Produits Bayco inc.

Browning International S.A.

Dorcy International

Energizer Holdings Inc.

Larson Electronics, LLC

Mag Instrument Inc.

Nite Ize Inc.

Produits Pelican, Inc.

Streamlight inc.

Surefire LLC

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LAMPES DE POCHE À LED EN AMÉRIQUE DU NORD:

Marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord, par type

Lampe de poche à DEL rechargeable

Lampe de poche à DEL non rechargeable

Marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord, par application

Résidentiel

Commercial

Militaire et application de la loi

Marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord, par pays

NOUS

Canada

Mexique

Pénétration croissante de l’éclairage LED et initiatives gouvernementales de soutien pour stimuler la demande :

La popularité et la pénétration de l’éclairage LED ont augmenté à un rythme sans précédent au cours des dernières années. L’utilisation de solutions d’éclairage à base de LED dans les applications résidentielles et commerciales augmente à un rythme rapide en raison de la baisse des prix des LED et des progrès technologiques croissants de la technologie LED. Selon les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’adoption mondiale de l’éclairage à base de LED a augmenté à un rythme substantiel et, dans le secteur résidentiel mondial, elle est passée de 5 % de part de marché en 2013 à 40 % de part de marché dans le année 2018. La baisse des coûts des LED est un autre facteur complémentaire qui devrait alimenter l’adoption globale des solutions d’éclairage à base de LED dans le monde grâce aux initiatives positives prises par divers pays. En outre, les initiatives gouvernementales visant à éliminer progressivement les lampes halogènes et les lampes fluorescentes inefficaces et à introduire des normes de qualité minimales pour l’éclairage à LED devraient stimuler la croissance du marché des LED dans le monde.

Principaux points clés du marché Lampe de poche LED en Amérique du Nord

• Aperçu du marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord

• Concurrence sur le marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord

• Tendance du marché, des revenus et des prix des lampes de poche LED en Amérique du Nord

• Analyse du marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés sur le marché des lampes de poche LED en Amérique du Nord

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l'industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l'analyse Covid-19 des marchés et des industries.

