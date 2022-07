Le marché nord-américain des fournitures orthodontiques connaîtra une croissance potentielle de 4 719,88 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 10,7 % | Aperçu du marché des entreprises

Selon une nouvelle étude de marché sur « Le marché des fournitures orthodontiques en Amérique du Nord jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse et prévisions régionales par produit, patient, type de maladie, canal de distribution et utilisateur final », devrait atteindre 4 719,88 millions de dollars. d’ici 2028, contre 2 540,46 millions de dollars américains en 2022. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,7 % de 2022 à 2028. L’augmentation du tourisme dentaire dans les pays émergents est le principal facteur de croissance du marché des fournitures orthodontiques en Amérique du Nord. Cependant, le coût élevé des traitements orthodontiques et des politiques réglementaires strictes peuvent entraver la croissance du marché nord-américain des fournitures orthodontiques. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché des fournitures orthodontiques en Amérique du Nord ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

3M

Aligner la technologie, Inc.

Orthodontie américaine

Candid Care Co

DB Orthodontie

DENTSPLY SIRONA Inc.

ENVISTA HOLDINGS CORPORATION

G&H Orthodontie

HENRY SCHEIN, INC.

Orthodontie, Inc.

SmileDirectClub, Inc

Produits Ultradent inc.

Segmentation du marché des fournitures orthodontiques en Amérique du Nord

par produit

Bretelles fixes

Bretelles amovibles

Adhésifs

Accessoires

Patient

Adultes

Enfants

Adolescents

Type de maladie

Malocclusion

Surpeuplement

Espacement excessif

Autre

