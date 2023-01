Le marché nord-américain des équipements d’inspection des emballages pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 10,5% d’ici la fin de 2028 Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique sont: LABTHINK , UNION PARK CAPITAL, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC. , Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection , AMRI , Westpak Inc., Eurofins Scientific ,

Le marché des équipements d’inspection des emballages pharmaceutiques devrait croître à un TCAC de 10,5 % entre 2021 et 2028 . L’étude de marché sur les équipements de test d’emballage pharmaceutique réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur les aspects clés qui devraient être importants au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. L’expansion de l’industrie mondiale de la santé alimente la demande d’équipements d’inspection des emballages pharmaceutiques.

L’équipement de test des emballages de médicaments fait référence aux machines utilisées pour tester les contenants de médicaments. Le test d’intégrité de l’emballage (fuite) et le test de résistance du joint sont les deux principales parties du test d’emballage. Mesurez les propriétés et les performances de la chaussée pour évaluer la résistance, la durabilité et la durée de vie de la chaussée. Ce processus est appelé test de paquets.

L’émergence des génériques et des produits biopharmaceutiques à travers le monde est l’une des principales raisons de l’expansion du marché des équipements d’inspection des emballages pharmaceutiques. La demande d’équipements d’emballage flexibles et intégrés augmente et des méthodes de fabrication plus innovantes sont utilisées pour fournir des solutions d’emballage respectueuses de l’environnement et durables.

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-pharmaceutical-packaging-testing-equipment-market

Portée et taille du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Amérique du Nord

Le marché des équipements d’inspection des emballages pharmaceutiques est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des équipements d’inspection des emballages pharmaceutiques est segmenté en équipements et services. Le segment des équipements est segmenté en analyseur de perméabilité, testeur de rides et de rigidité, testeur d’affaissement de la chaussée, humidimètre, testeur de vibration de la chaussée et analyseur de texture. L’analyseur de perméabilité est subdivisé en testeur de perméabilité au gaz et testeur de perméabilité au gaz de conteneur.

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-pharmaceutical-packaging-testing-equipment-market

Analyse au niveau des pays du marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique en Amérique du Nord



Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils pour le pied et la cheville en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des équipements de test des emballages pharmaceutiques en raison de la prévalence de l’obésité et du diabète parmi la population de la région. Le Canada devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison d’une sensibilisation accrue dans la région.

En savoir plus sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-pharmaceutical-packaging-testing-equipment-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de test d’emballage pharmaceutique en Amérique du Nord

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de test d’emballage pharmaceutique sont:

LABTHINK , UNION PARK CAPITAL, WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC. , Qualitest International Inc., AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC), TEN-E, PTI Packaging Technologies and Inspection , AMRI , Westpak Inc., Eurofins Scientific , Intertek Group plc, Cryopak, SGS, TASI Group, Edwards Analytical, NSF International, Nelson Laboratories , LLC et autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

